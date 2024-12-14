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2024新北富邦國際城市U18棒球邀請賽今(14)日在三重棒球場上演最終對決，冠軍戰由新北藍對上京畿道，終場新北藍以5：3奪冠，蟬聯7次冠軍，郭宸安後援收勝奪MVP。閉幕典禮由新北市副市長劉和然親自頒獎，期許球員持續成長精進，明年再次相約新北，挑戰自我。今天冠軍戰由賽事代言人陳睦衡擔任開球嘉賓，陳睦衡畢業於穀保家商，2021年起連續3年參加本賽事，2023年時擔任新北藍隊長帶領球隊奪冠，在今年的亞洲U18青棒錦標賽中投出代表作，受到日本職棒歐力士隊賞識，在10月下旬順利加盟備受期待，今日他撥空到場，也於賽前為兩隊學弟勉勵，期許他們如同今年口號一般「勇敢出棒」，積極追尋更高階段挑戰。劉和然今日親自到場頒獎，他表示，今年擴大邀請國外5支菁英隊伍參賽，以城市交流為定位，並比照職棒規格等級辦理，全部39場賽事都有電視及網路轉播，讓更多民眾可以一起參與觀賽，希望遠道而來國內外選手感受新北認真辦比賽的用心。此外，青棒階段是球員球技的轉捩點，期許球員為自己「勇敢揮出手中每一棒」變更強壯成熟，也期待本賽事成為國內青棒選手踏上國際舞臺的跳板。新北市積極推展運動人才在地育成，在三級培育基礎上，從學校端銜續第四級社會端，並銜接至國家代表隊成員，本次12強中華英雄林昱珉、陳冠宇、林家正、潘傑楷、岳東華、邱智呈等選手、高志綱教練皆來自新北棒球重點學校穀保家商。新北每年舉辦U12、U15的全國錦標賽，及U18國際性賽事，為三級棒球選手提供一個切磋球技的舞臺，期許新生代球員都能更上層樓成為明日之星。本屆賽事經歷39場比賽，冠軍由新北藍獲得，亞軍為京畿道、季軍為雲林縣、殿軍為高雄市；個人獎部分由京畿道的林埈煐獲投手獎、新北藍隊的鄭志強教練獲教練獎，同樣新北藍的郭宸安則以優異表現獲得大會MVP。