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▲台灣港務公司獲教育部體育署運動企業認證之殊榮。(資料照／記者黃守作攝)

▲台灣港務公司獲教育部體育署運動企業認證之殊榮，由港務公司研究委員蘇建榮(前排右2)率團隊到場，接受頒獎表揚。(圖／台灣港務公司提供)

台灣港務公司獲教育部體育署運動企業認證之殊榮，於日前，由該公司研究委員蘇建榮代表，接受教育部政務次長張廖萬堅頒獎表揚，以資鼓勵。台灣港務公司總經理王錦榮表示，台灣港務公司近年來積極推廣企業運動風氣及員工健康促進活動，其成效深受內外部肯定，繼去(112)年獲頒康健雜誌CHR健康企業公民最高殊榮-白金獎，今(113)年再度攜手轄下台中港務分公司榮獲教育部體育署運動企業認證之殊榮。王錦榮說，教育部體育署運動企業認證，旨在鼓勵企業推動員工建立規律運動習慣，並強化企業社會責任(CSR)，以彰顯企業對員工健康的重視與品牌價值，此次台灣港務公司獲得教育部體育署運動企業認證之殊榮，是對港務公司長期推動員工健康促進工作的高度肯定，也展現了公司推廣企業運動文化的決心與努力。王錦榮指出，台灣港務公司始終秉持「以人為本」的經營理念，致力於提供員工優良的工作環境和健康資源，鼓勵員工在工作之餘，積極參與運動，以提升身心健康。王錦榮並說，港務公司近年來，持續推動各類體育活動，涵蓋登山、健走、路跑、自行車、羽球、桌球、高爾夫等多項運動，參與對象不僅包含員工，更延伸至眷屬、港區相關機關CIQS公部門、航商業者，以及社區民眾等利害相關者。另外，台中港務分公司自106年起辦理台中港區羽桌球聯誼活動，歷年計有2100人參與，打造「熱情、活力、安全、健康」幸福台中港，而港務公司為響應交通部花蓮振興政策，陸續辦理花蓮太平洋公園-員工及眷屬健走活動3梯次，以及2024台灣港務盃花蓮鯉魚潭環潭路跑等活動，共創造約3000餘位之振興人流及千萬商機，展現台灣港務公司不僅關注內部員工的健康，亦致力於對外引領港區運動風氣、企業運動，並振興地方經濟，創造雙贏契機。王錦榮並指出，台灣港務公司未來將持續以實際行動，支持員工健康促進與運動活動，以此深化企業文化，期盼藉此增進員工凝聚力與幸福感，為公司創造更大價值。