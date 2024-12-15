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▲拉姆剛出生時還是幼貓的可愛模樣。（圖／翻攝宇宙貓咪）

▲拉姆平時很喜歡賣萌撒嬌。（圖／翻攝宇宙貓咪）

台灣網紅橘貓「拉姆」在12月5日時，以15歲高齡登出地球「回貓星了」，主人木木安也透過輕鬆紀錄片形式，讓大批粉絲得知這項令人不捨的消息。拉姆是台灣最具知名度的寵物網紅貓，過去以Youtube頻道「拉姆有幾噗」闖出知名度，累積多達20萬名粉絲，家裡還有其他隻貓咪，並推出包含貼圖、周邊、書籍等等商品，是台灣最具知名度的橘貓。後來「拉姆有幾噗」在2021年8月宣布停止更新，拉姆和巴努由貓奴木木安照顧，而米古和卡布則是由貓奴肉一照顧，隨後木木安也開設新頻道「宇宙貓咪」，上面還能常常看到可愛的拉姆。不過昨（14）日「宇宙貓咪」突然發布新影片，標題寫上「最萌橘貓 有大事要宣告！」內容從拉姆小時候開始，2009年3月23日的橘貓拉姆，平時最愛被人叫「姆姆」，不喜歡被叫「林拉姆」，因為這個名字總是在被罵時出現，可愛的拉姆超會撒嬌，對誰都可以散發愛和溫暖。但到了貓生後期，拉姆罹患慢性病，最後一哩路選擇在家安寧照護，在12月5日日落時分，以15歲高齡在滿滿的愛中登出地球，「謝謝所有深愛拉姆的人類們，此生有你們愛著很幸福。」不少粉絲得知這項消息後，也紛紛表達不捨「姆姆回到貓星也要快樂哦」、「已經拍得這麼溫暖歡樂溫馨，還是忍不住眼淚」、「姆姆15歲很厲害了！已經無病無痛回貓星天堂了」、「謝謝姆姆來地球這一趟，祝福接下來的旅程快樂精彩」。