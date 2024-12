我是廣告 請繼續往下閱讀

▲今年富邦金控首度邀請富邦悍將選手江少慶等球星在全、半馬終點處為完賽跑者掛上獎牌,與跑者們共享榮耀!(圖/富邦金控提供)

▲富邦集團董事長蔡明忠今年第11度完賽臺北馬半程馬拉松,以行動力挺臺北馬,持續號召大家為健康與永續而跑!(圖/富邦金控提供)

▲富邦金控在臺北馬現場攤位,民眾熱情參與「地球保衛戰」互動遊戲。(圖/富邦金控提供)

2024臺北馬拉松今(15)日於臺北市政府前市民廣場熱力開跑!富邦金控自2009年起贊助臺北馬拉松至今已長達16年,並自2021年起推動Run For Green™計畫,積極共促賽事綠色轉型。富邦集團董事長蔡明忠今年第11度參賽臺北馬,以行動力挺臺北馬,持續號召大家為健康與永續而跑!富邦金控董事長蔡明興表示,今年臺北馬拉松升格為世界田徑總會(WA)「金標籤」賽事,是目前臺灣唯一獲得金標認證的市區路線賽事,富邦金控很榮幸可以連續第16年成為臺北馬拉松長期支持夥伴,參與臺北馬拉松的每一個榮耀時刻。另外,富邦金控今年也延續提撥贊助金作為獎勵金,希望鼓勵更多臺灣選手參賽、突破台灣馬拉松賽事紀錄。富邦金控率國內企業之先,創新結合運動與永續,自2021年起推動Run For Green™倡議計畫,結合臺北馬拉松等四大馬拉松及指定賽事,只要跑者累積跑滿40公里,就會獲得一棵富邦種下的樹,計畫推出至今已與全臺8縣市、12個區域合作植樹,並邀請縣市首長及植樹團體共同響應。今年富邦金控進一步推出全台最大馬拉松「富邦全民線上跑」,民眾只要透過穿戴式裝置或跑步紀錄APP綁定上傳跑步資料,就能參與Run For Green ™領樹計畫,讓日常生活中的跑步也能累積響應植樹。在今天臺北馬賽後,富邦Run For Green ™倡議計畫參與跑者累積29.3萬人次,總計領樹超過10萬棵樹,提前達成計畫目標!富邦集團董事長蔡明忠今年第11度參加臺北馬半馬賽事,他表示,這是下一個十年的新開始,期許自己繼續與臺北馬拉松並肩向前,為健康與永續而跑!富邦並將持續攜手各界合作夥伴,推動健康生活與永續理念,具體落實企業支持運動的決心,讓每一步都更有意義。富邦也持續發揮企業影響力,積極攜手馬拉松賽事綠色轉型。2021年臺北馬拉松獲得英國標準協會(BSI) ISO 14067碳足跡盤查認證,創全球馬拉松首例。目前更已採行線上報名、電子化完賽證明,並提供環保賽衣、無淋膜可再生紙杯、重複使用廣告帆布等措施,2023年更首度全面採用可回收式晶片,並採用海洋廢棄物回收再生成獎盃,平均每人碳排量較前一年度大幅減少18.16%,穩步朝綠色賽事典範邁進。今年富邦金控首度邀請富邦悍將選手范國宸、江少慶、葉子霆、富邦悍將啦啦隊成員卡洛琳、栗子,在全、半馬終點處為完賽跑者掛上獎牌,與跑者們共享榮耀!更於臺北馬拉松現場延續推出備受歡迎的「Run For Green™」主題區,除了提供活力十足的3D完賽拍照牆讓跑者留下精彩合影,也貼心為跑者設立太陽能手機充電座,提供免費充電服務,為跑者補充「能量」同時,也讓民眾認識綠電。