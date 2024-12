我是廣告 請繼續往下閱讀

「2024台北馬拉松」今(15)日於台北市政府前市民廣場舉行,富邦金控自2009年起贊助台北馬拉松至今已長達16年,富邦集團董事長蔡明忠今年第11度參賽,持續以行動力挺台北馬。賽後接受媒體聯訪時談及台灣經濟,他樂觀看待明年展望,預測仍可達4%的成長率,台灣作為全球AI重鎮,無論地緣政治如何發展,台灣企業界經營者仍能帶領台灣經濟勇往前進。「2024台北馬拉松」今天登場,富邦金控自2009年起贊助台北馬,並自2021年起推動Run For Green計畫,積極共促賽事綠色轉型。富邦金控董事長蔡明興表示,今年台北馬升格為世界田徑總會(WA)「金標籤」賽事,是目前台灣唯一獲得金標認證的市區路線賽事,富邦金控今年也延續提撥贊助金作為獎勵金,希望鼓勵更多台灣選手參賽、突破台灣馬拉松賽事紀錄。蔡明忠今年第11度參賽,以行動力挺台北馬,完賽後被員工團團包圍搶合照。他接受媒體採訪時指出,每年跑完都很崩潰,但仍認為過程很甜美,強調有遵照太太陳藹玲的交代「不要硬撐」,保持一個「能享受跑步」的速度。針對明年台灣經濟展望,蔡明忠侃侃而談,看好我國經濟韌性,認為台灣是全球AI ecosystem(生態系統)的中心,因此無論地緣政治如何發展,台灣仍有辦法靠者企業界的經營者,帶領台灣經濟勇往前進。今年上半年經濟成長超過5%,全年大約4.5%以上,明年預測仍可達4%的成長率,再者,川普重返美國白宮後,外界普遍認為美國經濟會變好,企業界樂觀看待。此外,富邦金控推動的Run For Green倡議計畫,結合台北馬拉松指定賽事,只要跑者累積跑滿40公里,就會獲得一棵富邦種下的樹,計畫推出至今已與全台8縣市、12個區域合作植樹,並邀請縣市首長及植樹團體共同響應。今年富邦金控進一步推出全台最大馬拉松「富邦全民線上跑」,民眾只要透過穿戴式裝置或跑步紀錄APP綁定上傳跑步資料,就能參與Run For Green領樹計畫,讓日常生活中的跑步也能累積響應植樹。在今日台北馬賽後,富邦Run For Green倡議計畫參與跑者累積29.3萬人次,總計領樹超過10萬棵,提前達成計畫目標。