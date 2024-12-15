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「2024台北馬拉松」今（15）日於台北市政府前市民廣場舉行，富邦金控自2009年起贊助台北馬拉松至今已長達16年，富邦集團董事長蔡明忠今年第11度參賽，持續以行動力挺台北馬。賽後接受媒體聯訪時談及台灣經濟，他樂觀看待明年展望，預測仍可達4%的成長率，台灣作為全球AI重鎮，無論地緣政治如何發展，台灣企業界經營者仍能帶領台灣經濟勇往前進。「2024台北馬拉松」今天登場，富邦金控自2009年起贊助台北馬，並自2021年起推動Run For Green計畫，積極共促賽事綠色轉型。富邦金控董事長蔡明興表示，今年台北馬升格為世界田徑總會（WA）「金標籤」賽事，是目前台灣唯一獲得金標認證的市區路線賽事，富邦金控今年也延續提撥贊助金作為獎勵金，希望鼓勵更多台灣選手參賽、突破台灣馬拉松賽事紀錄。蔡明忠今年第11度參賽，以行動力挺台北馬，完賽後被員工團團包圍搶合照。他接受媒體採訪時指出，每年跑完都很崩潰，但仍認為過程很甜美，強調有遵照太太陳藹玲的交代「不要硬撐」，保持一個「能享受跑步」的速度。針對明年台灣經濟展望，蔡明忠侃侃而談，看好我國經濟韌性，認為台灣是全球AI ecosystem（生態系統）的中心，因此無論地緣政治如何發展，台灣仍有辦法靠者企業界的經營者，帶領台灣經濟勇往前進。今年上半年經濟成長超過5%，全年大約4.5%以上，明年預測仍可達4%的成長率，再者，川普重返美國白宮後，外界普遍認為美國經濟會變好，企業界樂觀看待。此外，富邦金控推動的Run For Green倡議計畫，結合台北馬拉松指定賽事，只要跑者累積跑滿40公里，就會獲得一棵富邦種下的樹，計畫推出至今已與全台8縣市、12個區域合作植樹，並邀請縣市首長及植樹團體共同響應。今年富邦金控進一步推出全台最大馬拉松「富邦全民線上跑」，民眾只要透過穿戴式裝置或跑步紀錄APP綁定上傳跑步資料，就能參與Run For Green領樹計畫，讓日常生活中的跑步也能累積響應植樹。在今日台北馬賽後，富邦Run For Green倡議計畫參與跑者累積29.3萬人次，總計領樹超過10萬棵，提前達成計畫目標。