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▲Ozone今年已經是第3年登上耶誕城舞台，還沒有正式登場，大批粉絲就在現場守候。（圖／NOWnews攝影中心）

▲12月15日剛好是李哲言的生日，還有粉絲高舉著「李哲言生日快樂」的應援板。（圖／NOWnews攝影中心）

新北耶誕城演唱會今（15）日迎來第二天，許多民眾不畏低溫到場共襄盛舉，新北市市民廣場現場人山人海，Ozone今年已經是第3年登上耶誕城舞台，還沒有正式登場，大批粉絲就在現場守候，舉著應援板等待偶像出場，意外曝光成員李哲言是今天生日。Ozone在新北耶誕城演唱會表演第3年，有不少粉絲也是來第3年，一路陪伴偶像，讓他們感動直呼：「天氣那麼冷還來，真的非常感動。」值得一提的，12月15日剛好是李哲言的生日，還有粉絲高舉著「李哲言生日快樂」的應援板，十分用心。Ozone在寒冬中熱力唱跳，一連帶來〈OAO〉、〈Unicorn〉、〈愛要準備醒過來〉、〈一起看月彎彎〉、〈最最靠近愛情的那天〉等歌曲，整齊劃一的舞蹈動作帥翻全場，讓等待已久的粉絲們一飽眼福，尖叫聲幾乎就要掀翻舞台屋頂，現場嗨到最高點。