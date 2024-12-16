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▲▼《小時代》距離首集上映至今已經11年。（圖／小時代臉書）

▲小時代4位女主角楊冪（左上）、謝依霖（左下）、郭碧婷（後）、郭采潔（右上）合體。（圖／郭敬明微博）

大陸耽美青春電影《小時代》從2013年上映至今，陸續推出3部續集，讓台灣演員郭采潔、郭碧婷、謝依霖（Hold住姐）、鳳小岳、柯震東在對岸打開知名度，導演郭敬明今（16）日公開一張4大女主角楊冪、郭采潔、郭碧婷、謝依霖素顏同框的照片，勾起影迷集體記憶。郭敬明今天零點一過於微博發文：「在横店大半夜地面結冰的夜晚，收到這個視頻電話也太溫暖了吧！！時代姐妹花！」原來由他的小說改編、本人執導的《小時代》系列電影女主角楊冪、郭采潔、郭碧婷、謝依霖打視訊電話來問候，讓郭敬明備感溫馨。照片中，可見謝依霖、郭碧婷、郭采潔疑似完全沒化妝，楊冪似乎也是素顏，只露出三分之一的臉蛋，4女狀態保養得宜，敘舊的氣氛歡愉，郭采潔在郭敬明的貼文下留言：「一個沒落下，你繼續大夜，我們睡啦！」有意思的是郭采潔、郭碧婷、謝依霖的微博IP位置目前都在台灣，楊冪則是人在北京，4大金釵的同框照似乎不是今天凌晨所截下。郭敬明的貼文一發出，網友紛紛留言：「時代姐妹花，永遠不分家」、「我們說好不分離，要一直一直在一起（片中台詞）」、「友情長長久久！」