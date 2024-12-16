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2023-24賽季休士頓火箭在新任主帥Ime Udoka的帶領下，以41勝41負的戰績完成重建元年。Udoka坦言，球隊的重心是年輕球員的成長，而非立即競爭總冠軍。這也是為何在James Harden於2022-23賽季結束後考慮回歸火箭時，Udoka選擇坦誠以對，勸Harden不要與火箭簽約，以追求更適合奪冠的球隊。在接受《The Athletic》訪問時，Udoka表示：「對我們來說，最重要的是什麼最適合年輕球員的成長。同時，出於對Harden的尊重，我告訴他：『你現在處於想要贏的階段，而我們還沒到那一步。』」他也透露，這番話不僅是對Harden說的，還對其他多位有意加盟的老將明確表示火箭的現狀與他們的需求不符。這些老將最終選擇了金州勇士、密爾瓦基公鹿、鳳凰城太陽等具有奪冠競爭力的隊伍。Udoka解釋：「我們的年輕球員需要出場機會，這是我們目前的優先事項。」Harden最終選擇加盟洛杉磯快艇，與Kawhi Leonard和Paul George聯手。然而，快艇未能實現預期的成功，上賽季在季後賽首輪出局。本賽季，快艇以14勝12負暫居西區第九，Harden的加入效果並不明顯，George已被交易至76人，而Leonard因傷持續掛免戰牌。相較之下，火箭在Udoka的帶領下展現競爭力。截至目前，火箭以17勝9負的戰績高居西區第三。Jalen Green、Alperen Şengün和Jabari Smith Jr.等年輕球員表現穩定，加上Fred VanVleet的後場領導力，火箭的進步令人期待。Harden若當初選擇回到火箭，可能會完全改變球隊的現況，他的打法可能影響到年輕核心的發展，而Udoka在接手球隊時就清楚這一點。Udoka說：「這一切關於什麼是最適合我們的計畫，當時我們的首要任務就是讓年輕球員成長。」事實證明，這樣的策略已讓火箭逐漸接近總冠軍的競爭行列，而Harden的選擇則未能如他所願。