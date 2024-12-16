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台中市長盧秀燕近來積極拓展外交關係，先是邀比利時、新加坡、日本駐台使節合拍購物節宣傳影片，上周再與宮崎縣締結與日本的第一個姊妹市。趁著這波棒球12強的台日友好熱潮，今天她再宣布明年將出訪日本，基於禮尚往來，行程可望包括拜訪友好城市。與台灣親近的日本自民黨總裁石破茂上月連任首相，加上2024年世界棒球12強賽從地主隊日本手上奪下冠軍，台灣全面陷入棒球熱與日本熱，討論度居高不下。國民黨台中市議員劉士州今（16）日質詢時指出，日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之不僅和比利時、新加坡大使一起為台中購物節拍宣傳影片，盧秀燕上星期締結第一個日本姊妹市，宮崎縣知事河野俊嗣親自來台簽署姊妹交流縣市協定，日本政府對台中這麼相挺，基於禮尚往來，盧秀燕無論如何都該出訪日本、順便行銷台中。劉士州認為，盧秀燕任期所剩不多，今年只去了新加坡和美國，應該更積極出訪。盧秀燕表示，一是出訪預算不足以支應去第三個國家，二是今年已近尾聲，但日本是台中第二大友好國家，姊妹市、友好城市共10個，僅次於美國，「日本我是一定會去訪問」，相關事務正規劃當中，出訪時間就是明年。