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▲涉嫌虐童的沈姓女教保員被起訴，今日到台北地院出庭仍不認罪，家人還以手、外套遮住沈女，躲媒體拍攝。（圖／記者徐敏娟攝）

國防部委託實踐大學經營的「大直非營利幼兒園」，去（2023）年爆發虐童案，沈姓、鄭姓女教保員被控以膠帶黏貼幼兒的嘴巴及捆手、將幼兒的臉壓在碗中吃飯，有4名幼童受害，檢方依妨害幼童發育罪起訴。今（16）日台北地院傳喚沈女出庭，她不認罪，聲稱「只是管教過當」。沈姓女教保員今日在家人陪同下首度出庭，開完庭，沈女離去時看到大批媒體守候，沈女家人不只用手遮擋沈女臉龐，更直接拿外套遮住沈女頭部，不讓媒體拍攝，最後沈女全身包緊緊離開台北地院。檢方起訴指稱，現年27歲的沈女，畢業於實踐大學家庭研究與兒童發展學系，去年任職國防部委託實踐大學經營的北市大直非營利幼兒園教保員，帶領約3歲的幼幼班學童，但她從去（2023）年9月初到同年10月中旬，和另一名鄭姓女教保員，分別對4位幼童施暴，涉犯妨害幼童身心發育、強制罪嫌。且根據幼兒園的監視器畫面，她們2人曾對小孩怒吼，還在小孩吃飯時拍桌，將小孩的頭壓在碗裡，導致4名被害兒童，出現嚴重身心不協調等症狀。案發後，幼兒園不只公開道歉，也將沈女、鄭女解雇、兩人也被台北市府教育局依教保服務人員條例，各被裁罰最高額罰鍰60萬元，且公告姓名資料，終身不得再擔任教保員。法院今首度開庭，沈女對檢察官起訴的事實沒意見，但不承認犯罪，她只承認推小孩頭、抓圍兜及捏手臂等，但否認用膠帶捆手、強餵食物和水，更語帶哽咽表示，只是為了教小孩，「我的管教方式過當，不對，但我沒有恐嚇或訓斥小孩。」沈女的辯護律師則說，沈女是為培養幼童好的生活習慣才教育小孩，沈女因工作負荷大，選擇用了不當的方式管教，但並不構成凌虐罪，也沒有犯罪故意，另主張兒童的診斷證明書與心理諮商相關文件沒有證據能力。檢方見狀表示，沈女耗費司法資源調查，若仍被認定有罪，「後果都會落在妳身上」。因沈女和律師表明有意和解、但無法聯繫受害幼童與家長，法官諭知明（2025）年1月20日安排雙方試行調解。全案諭知候核辦。