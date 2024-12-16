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新光金控旗下新光人壽今（16）日宣布，位於台北市信義計畫區的「新光信義傑仕堡」將委託晶華酒店進行經營管理，晶華酒店董事長潘思亮也親自出席簽約儀式。他強調，暌違10年後，與新光信義傑仕堡再續前緣，很有信心可帶來更成熟且更具前瞻性的管理服務，還訂下目標每年營收雙位數成長，未來2年出租率可從目前83%提升至95%以上。「新光信義傑仕堡」地點鄰近台北市政府、新光三越百貨商圈及台北101大樓，交通便利且生活機能完善，規劃共25層，2樓到25樓規劃了193間住房、健身中心及溫水游泳池，並設計18坪至150坪等10種不同坪數及隔間的房型。2005年5月開幕之初，即是委託晶華集團經營管理，為國內首座由五星級酒店提供飯店式經營管理服務的高級商務住宅，長年成功滿足市場上長期租賃客戶的住宿服務、生活配套、全天候物業管理等各項需求，也使「新光信義傑仕堡」成為頂級飯店式住宅的代名詞。新光人壽也持續評估既有資產使用效率，開拓長期穩定的不動產收益，今日再與晶華簽約，把「新光信義傑仕堡」的經營管理委託給晶華，並由副董事長洪士琪代表交付金鑰匙給晶華酒店董事長潘思亮，期待透過雙方再次攜手合作，未來提供住戶更優質的五星級飯店服務，並創造穩定租金收益，為企業營運挹注新動能。洪士琪致詞時指出，新光信義傑仕堡2005年5月盛大開幕是25層樓高鋼骨住宅，20年前曾跟晶華開啟合作10年，是國內第一座飯店式管理的商務住宅，晶華是台灣飯店業的龍頭，也是新冠疫情中唯一有獲利的飯店，也是全球飯店業的傳奇。去年新光金經營權生變後，他就在思考如何維持市場龍頭地位與拉大競爭者的差距，心中也有盤算。他說，新光人壽投資不動產以獲取長期穩定收益為主要策略，看好晶華「品牌經營系統建立」及「人才團隊養成」的規劃，透過人員培訓、業務行銷與飯店建物加值工程，為住戶提供專業多元的全天候服務及居住品質，可望持續強化「新光信義傑仕堡」品牌形象，並吸引更多有長租需求的客戶入住，進一步提高整體出租率，推升營運績效成長。潘思亮則透露，幾個月與洪士琪接觸，他想「要擦亮新光的招牌」，感受到他滿腔的熱血，晶華有點「回娘家」的感覺，20年前有幸跟新光一起規畫台北唯一最頂尖的商務住宅，今日有機會回到一開始的地方，這段旅程「路程坎坷，結果會非常圓滿」。目前「新光信義傑仕堡」的出租率超過83%，平均每坪月租金接近3200元，住戶組成包括駐台使節及代表、跨國企業派台主管、金融及科技新貴，穿梭兩岸三地的商旅和因為重大建設案需要長期在台工作的工程師及顧問們。潘思亮表示，幾個月內會策略陸會出來，以新壽及信義地點、硬體設計及客戶，管理經營非常成功，晶華來只是「錦上添花」未來每年可產生雙位數營收成長，2年內出租率可提升至95%以上。根據晶華規畫將透過小規模的空間改造、與國際接軌的款待式服務，為住戶滿意度加分，而晶華既有的廣大企業客戶及業務人脈也有助於即時掌握客源、有效的提升入住率。其實，近年新光人壽持續評估不動產投資運用效率，積極展開各項不動產活化作為，如盤點現有資產優化物業管理、改裝整修老舊建物軟硬體設備，以提升整體資產價值，另處分屋齡老舊、收益率不佳及整合重建不易的閒置不動產，藉此取得處分利益並降低管理成本。新光人壽也規劃長期投資，針對屋齡超過30年的不動產進行危老或都更重建，希望可提升資產價格及租金收益。統計自2023至2024年底，新光人壽活化資產後的出租面積增加約1.5萬坪，年租金收益增加約1.65億元，今年全年收益將突破50億元。此外，新光人壽也持續鎖定購入精華地段或具收益增值性的優質商用不動產，並著眼透過異業結盟拓展商業模式，未來資產增值可期。包括杭北大樓完工後，明年第4季起將為公司挹注營收，另有南港轉運站BOT案、南東大樓新建案、高雄舊總圖地上權開發案等興建中大樓，加上其他自用不動產轉列投資用，預估未來三年的租金成長率約4%~6%，租金收入可望提升至60億元。展望未來，新光人壽期望透過不動產多角化經營，持續開創利源、穩定獲利能力，投資更會注重在地連結性，以實踐友善環境的社會責任，落實ESG永續經營理念，讓新光品牌形象深植全國大眾的心中。