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▲狀元Risacher還在適應聯盟強度，表現略低於預期。（圖／美聯社／達志影像）

▲Banchero(左)、Wembanyama(右)從選秀以前，就被當成建隊基石，如今也成為獨當一面球星。（圖／美聯社／達志影像）

▲字母哥靠著自身努力，如今成為2013梯最耀眼巨星。（圖／美聯社／達志影像）

隨著七六人新星Jared McCain對陣溜馬時，遭逢左膝外側半月板撕裂重傷，宣布無限期缺陣後，2024梯次新人王之爭再度陷入混戰，包含馬刺「城堡哥」Stephon Castle、灰熊年輕戰力Jaylen Wells、Zach Edey，甚至是狀元郎Zaccharie Risacher與湖人射手Dalton Knecht都有機會問鼎獎項。然而對比過往梯次百家爭鳴，各有擁護者的激烈對拚，2024梯目前繳出成績卻差強人意，不僅連帶新人王話題性不若以往，屆時得主還將慘淪為「史上最弱新人王」？2024梯正好夾在2023梯與2025梯兩個公認天賦滿溢的大年間，處境相當微妙，不僅普遍天花板偏低、高天賦球員弱項明顯，狀元Risacher、榜眼Alex Sarr也僅被認定為頂級綠葉，最高成就二、三當家水準。開季後發展也如預期，不僅場均上場時間超過30分鐘新秀人物掛蛋，樂透區新秀不是貢獻有限、就是上場機會偏少，反而是首輪16順位新秀McCain趁球隊傷兵潮跳出，傷前出賽23場，場均25.7分鐘上場時間內可以繳出15.3分(新秀第一)、2.6助攻與2.4籃板成績，51顆三分命中數新秀最多、命中率38.3%也排新秀第二，無疑是本屆新人王領跑者。McCain傷退後，幾名競爭者成績都還有段明顯差距，得分排第二的Castle雖在馬刺獲得重用，11月初站穩先發，場均12.1分、2.6籃板與3.8助攻還過得去，但投籃命中率38.6%不甚理想；灰熊次輪新秀Wells勝在穩定，但合格3D身手若配上新人王頭銜難免尷尬；即戰力Edey則於近期才傷癒復出，稍早對陣湖人雖繳出13分、10籃板雙十成績，但整季11.1分、6.9籃板也略顯平庸。至於前段新秀，狀元Risacher、榜眼Sarr上場時間雖穩定，但皆在適應聯盟強度，探花Reed Sheppard場均僅有11分鐘上場時間，反倒是首輪中後段的「安全牌」，包括巫師Carlton Carrington、Kyshawn George與鵜鶘Yves Missi，靠著功能性站穩輪替，但也僅是站穩輪替而已，想要爆冷奪獎仍有段距離。回顧過去6屆選秀梯次，新人王得主依序是2018梯Luka Dončić、2019梯Ja Morant、2020梯LaMelo Ball、2021梯Scottie Barnes、2022梯Paolo Banchero與2023梯Victor Wembanyam，現都成為球隊基石，這些現象級球星逐漸引領NBA走向下個世代，即將到來的2025梯也有「美國之子」Cooper Flagg與名宿之後Dylan Harper領銜出征，唯獨2024梯相較黯淡，媒體目光竟然全都不及次輪55順位新秀、場均0.6分、0.3助攻的「詹皇」LeBron James之子Bronny James。儘管如此，以上評論僅限新人王「菜鳥年成績」比較，放長遠來看，2024梯仍有機會後追，最適合對比梯次莫過於同為小年的2013梯，該年新人王得主Michael Carter-Williams雖已離開NBA，但首輪中段諸如Kentavious Caldwell-Pope、CJ McCollum、Steven Adams、首輪後段Dennis Schröder與Rudy Gobert，後續都成球隊要角，擁有超過10年長青生涯，更何況該梯次15順位，還養出8度入選明星賽、坐擁2座年度MVP的「字母哥」Giannis Antetokounmpo，因此，或許幾年後回頭看，天賦略顯平凡的2024梯，表現有機會在預期之上，當然結果如何，只能交給時間獨自醞釀了。