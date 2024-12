我是廣告 請繼續往下閱讀

農曆新年即將到來,美式賣場「好市多」(Costco)推出年菜組合,不過網紅「盤谷唯一勸世吵架王」卻發現,好市多官網將農曆新年翻譯成英文「Chinese new year」,讓他直接寄信投訴,官方也火速修改成「Lunar new year」。對此,資深媒體人陳揮文傻眼直呼,過個農曆新年青鳥也要這樣,實在太離譜了。臉書粉專「盤谷唯一勸世吵架王」13日發文,表示好市多近期在網頁上販售年菜組合,但英文名稱卻是寫「Chinese new year」,因此他特地發一封信給好市多,指出「新年不是只有中國在過,很多亞洲國家也有過農曆新年,好市多為知名跨國公司,更應該考慮到用字精準的重要性。」過了不到7小時,「盤谷唯一勸世吵架王」發現官方已火速將「Chinese new year」更改為「Lunar new year」,他也直呼要給好市多一萬個讚。對此,陳揮文16日在節目《新聞大白話》怒轟,青鳥連過個農曆新年也要這樣,實在是太離譜了,「我們就是Chinese New Year,OK」。同台的資深媒體人黃揚明也說,對於「Lunar New Year」的說法,他表示尊重,可別把它變成唯一的真理,還是有很多人希望叫「Chinese New Year」。