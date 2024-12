我是廣告 請繼續往下閱讀

美式賣場「好市多」(Costco)官網將農曆新年翻譯成英文「Chinese new year」,遭投訴後迅速改成「Lunar new year」,引發討論。前立委蔡正元批,好市多只憑一個小咖的台獨網紅抗議,就把中國新年Chinese New Year,改成Lunar New Year,這是無知加愚蠢的作法。蔡正元說,中國新年Chinese New Year是根據「中國曆法」Chinese Calendar 計算出來的,中國曆法同時依據地球公轉太陽,也根據月球環繞地球計算出來的,這是一種「陰陽合曆」,叫Lunisolar Calendar,很早就出現在中國,目前用的「中國曆法」是,漢武帝所訂的「太初曆」。蔡正元說,盡管越南、韓國也使用這套曆法,不管他們高不高興,也只能稱Chinese Calendar和Chinese New Year,因為這就是客觀的歷史事實,一些無知的人,才會把中國曆法和中國新年,稱為Lunar Calendar 陰曆及Lunar New Year「陰新年」,因為目前真正使用陰曆的曆法,只有「伊斯蘭曆」Islamic Calendar。蔡正元說,像Costco好市多,只憑一個小咖的台獨網紅抗議,就把中國新年Chinese New Year,改成Lunar New Year,這是無知加愚蠢的作法。