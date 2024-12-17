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美式賣場「好市多」（Costco）官網將農曆新年翻譯成英文「Chinese new year」，遭投訴後迅速改成「Lunar new year」，引發討論。前立委蔡正元批，好市多只憑一個小咖的台獨網紅抗議，就把中國新年Chinese New Year，改成Lunar New Year，這是無知加愚蠢的作法。蔡正元說，中國新年Chinese New Year是根據「中國曆法」Chinese Calendar 計算出來的，中國曆法同時依據地球公轉太陽，也根據月球環繞地球計算出來的，這是一種「陰陽合曆」，叫Lunisolar Calendar，很早就出現在中國，目前用的「中國曆法」是，漢武帝所訂的「太初曆」。蔡正元說，盡管越南、韓國也使用這套曆法，不管他們高不高興，也只能稱Chinese Calendar和Chinese New Year，因為這就是客觀的歷史事實，一些無知的人，才會把中國曆法和中國新年，稱為Lunar Calendar 陰曆及Lunar New Year「陰新年」，因為目前真正使用陰曆的曆法，只有「伊斯蘭曆」Islamic Calendar。蔡正元說，像Costco好市多，只憑一個小咖的台獨網紅抗議，就把中國新年Chinese New Year，改成Lunar New Year，這是無知加愚蠢的作法。