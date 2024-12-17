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▲高麗菜排加上起司、再撒上胡椒鹽超美味。（圖／diet_recipe_official IG）

▲高麗菜豚平燒食材簡單不複雜。（圖／kmami_gohan IG）

今年都是36歲的知名實況主「亞洲統神」張嘉航與精品代購YouTuber「蹦闆」呂育銓，兩人12月21日（周六）將在台北小巨蛋展開《The Cage 拳上 2024》擂台賽。統神為此戰5個月減掉30公斤，一天只吃一餐。事實上，冬天減肥可多吃低熱量又高纖維的高麗菜，《NOWnews》整理日本專家享的兩道高麗菜減脂料理「高麗菜排」、「高麗菜豚平燒」，比吃牛排還美味，做法還很簡單，一起學起來。日本食育顧問Nattu曾透過改變飲食，在3個月內瘦下7公斤，經常在IG分享減脂食譜，這道高麗菜排製作時間約只要10分鐘，做法簡單，廚藝0分的人也可以輕鬆駕馭，比牛排更美味。高麗菜：1/4顆起司：20g橄欖油：2小匙水：2大匙胡椒鹽：適量黑胡椒：隨喜好1. 將1/4高麗菜切成兩半2. 將橄欖油倒入熱煎鍋中。將高麗菜放在上面，撒上鹽和胡椒。3. 待高麗菜金黃色時翻面，加水，中火蒸2~3分鐘。4. 煮熟後，加入鹽、胡椒和起司，蓋上鍋蓋，煮至起司融化。5. 依照自己的喜好加入黑胡椒粉就完成了日本「偷偷讓丈夫減肥的妻子」IG料理網紅「熊美」也經常分享減脂料理，這道用大量高麗菜製作的「豚平燒」，兼顧蔬菜纖維與蛋白質，鬆鬆軟軟濕潤的口感十分美味，製作時間約只要10分鐘，做法簡單。熊美笑說：「和酒真的很配！」不過，要減肥先別喝酒喔！一起來學！高麗菜：1/4高麗菜（2人份）豬肉：100克芝麻油：1茶匙鹽：少許胡椒粉：少許雞蛋：2顆牛奶：2湯匙油：1湯匙大阪燒醬料：隨意蛋黃醬：根據需要1. 高麗菜切絲、豬肉切成約1公分寬、雞蛋加入牛奶打勻備用2. 煎鍋中燒熱麻油，以中火依序煎豬肉和高麗菜，加鹽和胡椒粉調味。當豬肉變色、高麗菜變軟時，盛入盤中3. 將油倒入20公分的小煎鍋中，以中火加熱，加入少許蛋混合物，加熱至發出嘶嘶聲。將雞蛋混合物一次放入煎鍋中，加熱至半熟，用筷子輕輕攪拌4. 將蛋滑到食材上，然後在上面淋上大阪燒醬和蛋黃醬，就完成了