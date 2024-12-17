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▲DIR EN GREY已經有9年沒來台灣會歌迷。（圖／好玩國際）

▲DIR EN GREY這次的台灣演唱會，票價分成3種。（圖／好玩國際）

日本著名金屬樂團DIR EN GREY相隔9年確定再度訪台，將於2025年5月10日在新莊Zepp New Taipei舉辦「TOUR25 WHO IS THIS HELL FOR？」演唱會，票價、售票日於今（17）日通通大公開！DIR EN GREY由薰（吉他手、團長）、京（主唱、作詞）、Die（吉他手、和聲）、Toshiya（貝斯手、和聲）、Shinya（鼓手）組成，自1997年成立以來，已成為日本音樂界的重要代表，以其獨特的音樂風格和深刻的歌詞贏得全球樂迷喜愛。樂隊以金屬、搖滾與前衛音樂的結合著稱，無論是在專輯還是在現場演出中，他們總是展現出強烈的情感和震撼的表現力。他們這次的演唱會名稱「 WHO IS THIS HELL FOR？」是取自於今年4月發行的新單曲《The Devil In Me》中的一句歌詞，巡迴從今年11月展開，先在日本國內8個城市舉辦10場演出，2025年開始展開海外巡演，地區包括美國、香港、台灣等。演出時間：2025年5月10日（六）19：00演出地點：Zepp New Taipei售票時間：2024年12月21日（六）11：00演出票價：S區4800元（站位）、A區3600元（站、坐位）、B區2800元（站位）售票系統：Ticket Plus 遠大售票系統