日本著名金屬樂團DIR EN GREY相隔9年確定再度訪台,將於2025年5月10日在新莊Zepp New Taipei舉辦「TOUR25 WHO IS THIS HELL FOR?」演唱會,票價、售票日於今(17)日通通大公開!DIR EN GREY由薰(吉他手、團長)、京(主唱、作詞)、Die(吉他手、和聲)、Toshiya(貝斯手、和聲)、Shinya(鼓手)組成,自1997年成立以來,已成為日本音樂界的重要代表,以其獨特的音樂風格和深刻的歌詞贏得全球樂迷喜愛。樂隊以金屬、搖滾與前衛音樂的結合著稱,無論是在專輯還是在現場演出中,他們總是展現出強烈的情感和震撼的表現力。他們這次的演唱會名稱「 WHO IS THIS HELL FOR?」是取自於今年4月發行的新單曲《The Devil In Me》中的一句歌詞,巡迴從今年11月展開,先在日本國內8個城市舉辦10場演出,2025年開始展開海外巡演,地區包括美國、香港、台灣等。演出時間:2025年5月10日(六)19:00演出地點:Zepp New Taipei售票時間:2024年12月21日(六)11:00演出票價:S區4800元(站位)、A區3600元(站、坐位)、B區2800元(站位)售票系統:Ticket Plus 遠大售票系統