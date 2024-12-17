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台中市議會今(17)日審114年度總預算案教育、文化、交通、地政，議員黃守達詢問台中州廳再利用進度，究竟未來文化局進駐辦公配置如何？其餘公共空間的再利用將如何來規劃？黃守達要求，市政府勿再以拖待變，應把規劃講清楚，也納入更多市民參與，讓珍貴的台中州廳發揮其最大的價值。黃守達指出，台中市目前共有四座國定古蹟，包含台中火車站、霧峰林家萊園、東海路思義教堂、台中州廳。其中僅有台中州廳為台中市政府所負責營運管理，更彰顯市府對其未來規劃的重要性。黃守達強調，台中州廳辦理再利用說明會每次他皆親自參與，會後市民們的討論也多聚焦關心再利用的規劃，但始終沒有得到明確的答覆。距上次辦理說明會已經過了一年有餘，114年度台中州廳再利用暨周邊景觀工程編列2.53億的預算，文化局到底有何規劃？黃守達拿出，2023年9月州廳說明會的空間配置圖，詢問文化局要採用哪個方案？是將辦公空間多數集中在州廳北翼二樓的A方案，還是將主體的部分保留下來、在南翼以及北翼的後段部分拿來做辦公空間使用的B方案？文化局長陳佳君表示，預計以A方案為主作為發想，按此方案辦公空間將佔四成，市民使用空間則佔六成，也就是把辦公空間集中在州廳北翼與二樓的方案，一樓會有展覽及相關委外的空間，使公共空間最大化，也符合辦公空間的使用需求；另非辦公空間的用途，未來規劃有市長邀請展。黃守達質疑，文化局既然說要籌備市長邀請展，但114年度卻沒編列任何相關預算，後續文化局真有這樣的能量將展覽辦好嗎？黃守達批評，明年底文化局就要進駐州廳了，相應的市長邀請展卻毫無準備，顯然市府不夠把台中州廳當一回事。