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台中市第十三期市地重劃區部分路段人行道過窄，未能符合現行規範，議員吳佩芸今(17)日要求，市政府從市地重劃基金追加編列預算進行改善。吳佩芸提出，近年來因市民對於行人路權意識提升，有關十三期重劃區內的人行道問題，已陸續接到民眾反映，重劃區內部分路段人行道過窄，有些人行道寬度不足120公分，也沒有達到目前規範要求的150公分，甚至有局部路段無建置人行道。吳佩芸表示，過去市府在辦理第十三期重劃區規劃時，人行道寬度雖符合當年要求，但如今已不符「市區道路及附屬工程設計標準」有關市區道路人行道設計規定，而十三期重劃區的人行道，應與時俱進、確有符合現在基本要求行人空間之必要。吳佩芸進一步提出，目前寬度不足的人行道，也影響申請台電供電、送電需要設置變電箱的困難。對於行人路權保障，吳佩芸過去辦理許多會勘，試圖排除、改善過去因不當設置而影響行人通行的變電箱問題。但在原本人行道寬度就已經不足的狀況下，更導致民眾無法申請台電供電，進而必須面對及處理。地政局局長吳存金表示，第13期重劃區為2011年規劃設計，依循當時法規辦理，已不符現行規範，研商會勘會擇期舉行，將與相關局處通盤檢討。而建設經費也會循法定程序辦理。吳佩芸指出，針對第13期重劃區的人行道改善，地政局在明年市地重劃基金的編列項目中，有關第十三期市地重劃的工程費用，並無編列人行道改善項目。吳佩芸要求，地政局應編列追加預算，以改善第13期重劃區行人空間，優化臺中市行人環境。