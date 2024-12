我是廣告 請繼續往下閱讀

▲王心凌這次是《紅白》嘉賓。(圖/台視提供)

▲羅志祥今年要帶來「雪恥」舞台。(圖/台視提供)

▲▼李雅英(上圖)與安心亞(下圖)將帶領電豹女同台合作。(圖/台視提供)

台視《2025超級巨星紅白藝能大賞》將於明年1月5日在台北小巨蛋登場,第一波卡司名單出爐,開場是「甜心教主」王心凌,陣容還包含「亞洲舞王」羅志祥,超級天團頑童MJ116、玖壹壹、W0LF(S)五堅情,人氣樂團八三夭、告五人、麋先生,以及年度華語流量歌手ØZI、 YELLOW黃宣等。韓籍啦啦隊女神李雅英也將率領「電豹女」登場,《紅白》卡司曝光,6度參與的王心凌表示,能夠再與觀眾一同迎接新年,她感到既期待又興奮,希望透過精采的演出,為大家帶來滿滿的幸福感。而王心凌過去的表演每回都讓觀眾朋友大飽耳福,這回將首度擔任開場表演,至於會帶來什麼樣的驚喜?王心凌承諾絕對是誠意滿滿:「具體內容先賣個關子!」回顧今年10月,王心凌在台北小巨蛋連開兩場演唱會,座無虛席展現超高人氣,談及新年計畫,她說將會用最好的姿態和歌迷相聚,盡興完成每個「Sugar High 2.0」,期待在巡演過程找到更多作品靈感,也會利用農曆假期和家人、朋友相聚,充飽電後迎接新年挑戰。去年《紅白》開場嘉賓羅志祥這次也同樣會帶來精彩表演,他去年因支氣管發炎導致演出未盡理想相當自責,這次誓言要靠舞台「雪恥」。即將迎來出道30週年的羅志祥更感性表示:「30年對我來說不只是個數字,而是一個全新的開始。」期望不管是在音樂、表演或是創作上都能有更全面的突破。年底將在高雄巨蛋舉辦跨年演唱會的羅志祥,也透露開春行程滿檔,隔日元旦他將馬不停蹄回到家鄉花蓮演出,為了回饋一路以來支持自己的歌迷,他更加碼透露自己正在計劃一個特別的方式,紀念這30年的旅程,請大家敬請期待。連續兩年都讓除夕夜熱血沸騰的頑童MJ116,這次《紅白》也將帶來最嗨、最炸的舞台給觀眾朋友,更透露新年大驚喜,將會有3人再次聚在一起的新作品,正在如火如荼的籌備中。他們也不約而同表示會把握農曆假期的時光,3人都已安排和家人的旅遊。近4年沒有參與《紅白》的女神安心亞,每次登場不管是表演內容或是服裝造型都讓人眼睛為之一亮,她透露這次將會和台啤雲豹啦啦隊「電豹女」一起合作,與李雅英會擦出什麼火花觀眾相當期待,安心亞也預告大家,她將帶來全新單曲。近期在音樂作品與戲劇表現都受到肯定的她,過年期間也不停歇,為了全新單曲和新戲宣傳做足準備,希望即將推出的全新單曲<Maybe We Can>可以有好成績。睽違3年發行新專輯《Bii WITH YOU》的畢書盡,重返《紅白》舞台將會帶來大家從未看過的表演,興奮表示:「嘿嘿!準備了驚喜,敬請期待!」面對即將迎來的9天年假,畢書盡也已訂好機票要帶家人們出國旅行,女兒傻瓜的他笑說陪伴女兒就是充電行程,新的一年也要繼續努力工作!並期待能夠帶著《Bii WITH YOU》專輯展開演唱會,盡快和歌迷朋友見面。客家歌王羅文裕首度來到《紅白》舞台演出,開心表示:「從遙遙相望到近水樓台,能夠參與表演感到很榮幸也很期待。」並肯定《紅白》多年來的成績,認為《紅白》像是演藝圈的年度回顧,要收看節目才有過年氛圍。而羅文裕這次將攜手新生代饒舌歌手Yappy帶來全新的演出,同樣第一次來到《紅白》表演的Yappy也難掩興奮之情:「這次踏上小巨蛋的心情比上次(金曲獎)更chill,已經迫不及待和大家分享我的音樂!」笑說會好好展現自己,還要耍個帥,讓現場觀眾及電視機前的朋友認識Yappy,也預告將帶來「顛覆大眾對客語音樂的既定印象」!談到過年假期,即將晉升成3寶爸的羅文裕笑說要當盡責的車伕,秉持著happy wife happy life的態度,載著家人去想去的地方,當稱職的老公和老爸!而Yappy也分享自己的過年必做行程就是圍爐小酌,笑說希望除夕夜當天播到自己表演橋段時還是清醒的,更立下新年不要熬夜的目標,要創造屬於自己的「Yappy」 New Year。