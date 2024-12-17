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▲王心凌這次是《紅白》嘉賓。（圖／台視提供）

▲羅志祥今年要帶來「雪恥」舞台。（圖／台視提供）

▲▼李雅英（上圖）與安心亞（下圖）將帶領電豹女同台合作。（圖／台視提供）

台視《2025超級巨星紅白藝能大賞》將於明年1月5日在台北小巨蛋登場，第一波卡司名單出爐，開場是「甜心教主」王心凌，陣容還包含「亞洲舞王」羅志祥，超級天團頑童MJ116、玖壹壹、W0LF(S)五堅情，人氣樂團八三夭、告五人、麋先生，以及年度華語流量歌手ØZI、 YELLOW黃宣等。韓籍啦啦隊女神李雅英也將率領「電豹女」登場，《紅白》卡司曝光，6度參與的王心凌表示，能夠再與觀眾一同迎接新年，她感到既期待又興奮，希望透過精采的演出，為大家帶來滿滿的幸福感。而王心凌過去的表演每回都讓觀眾朋友大飽耳福，這回將首度擔任開場表演，至於會帶來什麼樣的驚喜？王心凌承諾絕對是誠意滿滿：「具體內容先賣個關子！」回顧今年10月，王心凌在台北小巨蛋連開兩場演唱會，座無虛席展現超高人氣，談及新年計畫，她說將會用最好的姿態和歌迷相聚，盡興完成每個「Sugar High 2.0」，期待在巡演過程找到更多作品靈感，也會利用農曆假期和家人、朋友相聚，充飽電後迎接新年挑戰。去年《紅白》開場嘉賓羅志祥這次也同樣會帶來精彩表演，他去年因支氣管發炎導致演出未盡理想相當自責，這次誓言要靠舞台「雪恥」。即將迎來出道30週年的羅志祥更感性表示：「30年對我來說不只是個數字，而是一個全新的開始。」期望不管是在音樂、表演或是創作上都能有更全面的突破。年底將在高雄巨蛋舉辦跨年演唱會的羅志祥，也透露開春行程滿檔，隔日元旦他將馬不停蹄回到家鄉花蓮演出，為了回饋一路以來支持自己的歌迷，他更加碼透露自己正在計劃一個特別的方式，紀念這30年的旅程，請大家敬請期待。連續兩年都讓除夕夜熱血沸騰的頑童MJ116，這次《紅白》也將帶來最嗨、最炸的舞台給觀眾朋友，更透露新年大驚喜，將會有3人再次聚在一起的新作品，正在如火如荼的籌備中。他們也不約而同表示會把握農曆假期的時光，3人都已安排和家人的旅遊。近4年沒有參與《紅白》的女神安心亞，每次登場不管是表演內容或是服裝造型都讓人眼睛為之一亮，她透露這次將會和台啤雲豹啦啦隊「電豹女」一起合作，與李雅英會擦出什麼火花觀眾相當期待，安心亞也預告大家，她將帶來全新單曲。近期在音樂作品與戲劇表現都受到肯定的她，過年期間也不停歇，為了全新單曲和新戲宣傳做足準備，希望即將推出的全新單曲＜Maybe We Can＞可以有好成績。睽違3年發行新專輯《Bii WITH YOU》的畢書盡，重返《紅白》舞台將會帶來大家從未看過的表演，興奮表示：「嘿嘿！準備了驚喜，敬請期待！」面對即將迎來的9天年假，畢書盡也已訂好機票要帶家人們出國旅行，女兒傻瓜的他笑說陪伴女兒就是充電行程，新的一年也要繼續努力工作！並期待能夠帶著《Bii WITH YOU》專輯展開演唱會，盡快和歌迷朋友見面。客家歌王羅文裕首度來到《紅白》舞台演出，開心表示：「從遙遙相望到近水樓台，能夠參與表演感到很榮幸也很期待。」並肯定《紅白》多年來的成績，認為《紅白》像是演藝圈的年度回顧，要收看節目才有過年氛圍。而羅文裕這次將攜手新生代饒舌歌手Yappy帶來全新的演出，同樣第一次來到《紅白》表演的Yappy也難掩興奮之情：「這次踏上小巨蛋的心情比上次（金曲獎）更chill，已經迫不及待和大家分享我的音樂！」笑說會好好展現自己，還要耍個帥，讓現場觀眾及電視機前的朋友認識Yappy，也預告將帶來「顛覆大眾對客語音樂的既定印象」！談到過年假期，即將晉升成3寶爸的羅文裕笑說要當盡責的車伕，秉持著happy wife happy life的態度，載著家人去想去的地方，當稱職的老公和老爸！而Yappy也分享自己的過年必做行程就是圍爐小酌，笑說希望除夕夜當天播到自己表演橋段時還是清醒的，更立下新年不要熬夜的目標，要創造屬於自己的「Yappy」 New Year。