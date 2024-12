我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《WE ARE》今年特別打造全新主題「全家歡聚KTV」,邀來蕭秉治接力翻唱KTV華語熱門排行榜歌曲,勢必掀起全場高潮。 (圖/文總提供)

▲▼《WE ARE》找來包含家家JIA JIA、全能創作才子蕭秉治、金曲歌王蕭煌奇、辣妹天后張秀卿、苦情天后蔡秋鳳、保庇天后王彩樺及金鐘主持人邵大倫等大咖輪番上陣。(圖/文總提供)

春節特別節目《2025 WE ARE 我們的除夕夜》今(17)日公布第三波卡司名單,邀請了「三后一王」齊聚獻唱,包括金曲歌王蕭煌奇、辣妹天后張秀卿、苦情天后蔡秋鳳及保庇天后王彩樺,另外還有靈魂歌姬家家、全能創作才子蕭秉治與金鐘主持人邵大倫等人氣歌手,以及由SAVAEG.M馬克、FRαNKIE阿法、阿夫Suhf、艾蜜莉AMILI所組成的限定嘻哈男團「BSB」,將帶來意想不到的共演組合。主辦單位文化總會表示,今年特別規劃全新主題「全家歡聚KTV」,邀請出道22年獲4座金曲獎台語歌王的蕭煌奇、3度入圍金曲獎最佳華語女歌手的家家JIA JIA、破億神曲製造機蕭秉治Xiao Bing Chih接力翻唱KTV華語熱門排行榜歌曲,勢必掀起全場高潮,舞台也將打造為豪華包廂情境,揪大家除夕夜與歌手們一起K歌。此外,這次也保留經典歌廳秀主題,邀請去年與日本舞團Avantgardey合體大跳〈保庇〉,並在《WE ARE》舞台上與女兒庭庭火辣熱舞、嘴對嘴激吻暴紅的王彩樺,以及沈文程飆唱人氣動漫《灌籃高手》主題曲改編版,由邵大倫共同擔任秀場主持人,並加入張秀卿、蔡秋鳳兩大天后,帶來多首經典組曲,重溫各世代膾炙人口的歌曲。《2025 WE ARE 我們的除夕夜》目前解鎖的卡司有中國娃娃China Dolls X、ABAO阿爆(阿仍仍)、那屋瓦少女隊Nanguaq Girls、林美秀、芒果醬Mango Jump、貨櫃兄弟、阿拉斯Arase、Ponay卜耐、灣島皇后X美蘇拉家族、高爾宣OSN、美秀集團、百合花、Multiverse Music(M.V.M)、王ADEN、PIZZALI、BSB、家家JIA JIA、蕭秉治Xiao Bing Chih、蕭煌奇、張秀卿、蔡秋鳳、王彩樺及邵大倫等人。