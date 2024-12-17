我是廣告 請繼續往下閱讀

▲黃宣今天分享和老婆的私下互動，即使在一起11年依舊甜蜜。（圖／杜蕾斯Durex提供）

藝人黃宣去年底和經紀人老婆Elsie登記結婚，今（17）日出席保險套活動，提到平時2人行房時，只要有需要就會使用到保險套，「需要的時候不能少」，至於是否有計畫要生子？黃宣則認為，有時候不是選擇要不要生小孩，而是「小孩選擇你」，如果真的要來的也擋不住。而提到和老婆婚後的相處狀況，他表示平時雙方要互信互愛，無論是婚姻還是兩性關係，彼此聆聽很重要。黃宣和老婆剛新婚1年，不過其實2人已經愛情長跑10年，彼此感情依舊非常好，他今天更甜蜜表示，「每天都是新的一天。」出席保險套活動，難免被問到床事，他也透露平時使用保險套的頻率，「看狀況，需要的時候不能少，用量大不大不重要」，還說平時聆聽呵護關係是最重要的，「但平常只有聽沒有做也不行。」黃宣表示，自己為了老婆不做的事情很多，像是他以前從不吃辣，但老婆愛吃辣，所以他就準備很多辣椒醬。而提到老婆最近希望他改進的部分，則是他的作息，「她希望我要常睡覺。」至於結婚1年是否有生子計畫？黃宣回應，「沒有耶，小孩來自於生活的累積，有時候是小孩選擇你，與其這樣目的導向，有時候是他找上你，要來你也擋不住」，對於生子沒有太多的想法。那是否準備「產出」新作品？他表示新歌也是需要醞釀，「真實關係來自於日常生活情感的累積」，但明年就會推出新專輯，跨年也會有演出，希望大家可以好好期待。