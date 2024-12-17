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立法院今（17）日進行考試委員人事同意權投票，被提名人柯麗鈴遭藍白聯手封殺，兩黨團一早都決議會投反對票，不過民眾黨立委黃珊珊卻投同意，接著又蓋不同意變成廢票，黃珊珊立即聲明是投錯。不過國民黨台北市議員詹為元爆料，柯麗鈴是黃珊珊師母，黃珊珊用此方式表達對柯麗鈴的支持。柯麗鈴曾任司法官學院院長，先生葉俊榮曾任內政部長與教育部長。詹為元17日在政論節目《大新聞大爆卦》說，2018年的台大校長遴選案，時任教育部長葉俊榮勉予聘任管中閔擔任台大校長，當時黃珊珊就曾在臉書發文，讚葉俊榮不愧是她的大學老師。詹為元說，一般人可能會投錯，但身為立委還投錯，社會大眾能接受嗎？尤其投票前都還有開會、沙盤推演，黃珊珊可能是藉由不小心投錯票表達對特定人士支持的意念。無獨有偶，國民黨台北市議員游淑慧也在臉書質疑，黃珊珊當了21年台北市議員，從來不曾投錯票，一變成藍白聯盟的立委，就突然不會投票了？只有「同意」與「不同意」都不會投，黃珊珊還會什麼？是故意還是過失，心知肚明。黃珊珊目前正因民眾黨主席柯文哲的政治獻金案，遭停權3年，今天投錯票後，民眾黨也立即決議，黃珊珊罰款5萬，並自12月21日起暫停出席黨團會議2個月。