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▲曾偉昌水墨畫作「粉紅獅」。（圖／衛山拍賣提供）

女星陳喬恩今年9月才與富二代老公曾偉昌（Alan）於馬來西亞蘭卡威海島酒店舉辦婚禮，近日兩人再度迎來喜訊，曾偉昌的水墨畫作《粉紅獅》在昨（16）日於「衛山2024秋季拍賣會」上拍賣成功，以22萬元台幣落槌，而總計285件登場藝術品中，有4成的作品拍賣成功，成交總額2617.3萬元。事實上，這也是曾偉昌首度讓作品上拍，對此他也開心表示：「很榮幸此次能與衛山秋季拍賣會配合，讓更多人欣賞與收藏我的創作。將中西元素結合是我創作的動力，接下來也會有新系列創作，期待能賦予作品更多文化底蘊，日後藉由畫展與藝術活動與大家建立更多交流互動。」《粉紅獅》以「Best of Both Worlds」中西合併理念，將水墨韻味結合抽象色彩，筆觸神遊於現實與夢幻之間，運用繽紛視覺元素，詮釋出獅子作為百獸之尊所具備的祥瑞與開運意涵。曾在新加坡讀書，並前往澳洲深造的馬來西亞華裔新銳藝術家曾偉昌，創作靈感取材 自從小接觸中西文化的生活經驗，並且從小對中華文化抱有濃厚情感，舞獅文化在馬 來西亞的華人世界廣為流傳，由於獅子乃百獸之尊，在星馬盛行醒獅為祥瑞之意，故創作選定馬來西亞華人世界流傳的「舞獅文化」為主題。以「Best of Both Worlds」中西合併理念，透過作品詮釋歡慶粉獅意涵。