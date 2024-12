我是廣告 請繼續往下閱讀

▲曾偉昌水墨畫作「粉紅獅」。(圖/衛山拍賣提供)

女星陳喬恩今年9月才與富二代老公曾偉昌(Alan)於馬來西亞蘭卡威海島酒店舉辦婚禮,近日兩人再度迎來喜訊,曾偉昌的水墨畫作《粉紅獅》在昨(16)日於「衛山2024秋季拍賣會」上拍賣成功,以22萬元台幣落槌,而總計285件登場藝術品中,有4成的作品拍賣成功,成交總額2617.3萬元。事實上,這也是曾偉昌首度讓作品上拍,對此他也開心表示:「很榮幸此次能與衛山秋季拍賣會配合,讓更多人欣賞與收藏我的創作。將中西元素結合是我創作的動力,接下來也會有新系列創作,期待能賦予作品更多文化底蘊,日後藉由畫展與藝術活動與大家建立更多交流互動。」《粉紅獅》以「Best of Both Worlds」中西合併理念,將水墨韻味結合抽象色彩,筆觸神遊於現實與夢幻之間,運用繽紛視覺元素,詮釋出獅子作為百獸之尊所具備的祥瑞與開運意涵。曾在新加坡讀書,並前往澳洲深造的馬來西亞華裔新銳藝術家曾偉昌,創作靈感取材 自從小接觸中西文化的生活經驗,並且從小對中華文化抱有濃厚情感,舞獅文化在馬 來西亞的華人世界廣為流傳,由於獅子乃百獸之尊,在星馬盛行醒獅為祥瑞之意,故創作選定馬來西亞華人世界流傳的「舞獅文化」為主題。以「Best of Both Worlds」中西合併理念,透過作品詮釋歡慶粉獅意涵。