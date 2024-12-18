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立法院今17日進行考試委員人事同意權投票，國民黨與民眾黨立委對考試委員被提名人柯麗鈴都有意見，因此柯麗鈴成了唯一被刷掉的被提名人，同意票僅綠委51票，不同意票高達57票，特別的是，還有4張廢票，分別是國民黨立委邱若華、黃仁、陳超明，與民眾黨立委黃珊珊投的。但相較於黃珊珊被懲處，國民黨團對於立委投錯票僅說，是無心之過。國民黨團說，了解狀況後，知悉乃因不熟悉投票作業方式所致，且廢票不影響最終結果，本黨團「不會」針對相關委員進行黨紀處理。下週行使大法官人事同意權，黨團會加強提醒黨籍委員投票程序及方式，避免誤投廢票事件再次發生。國民黨團說，黨團強調紀律，但不會動輒以黨紀處分個別委員，國民黨團是一個內聚力強，彼此互信互助的共同體。本屆以來黨團成員在甲級動員時，展現空前的團結、不同之氣象，各界必有所感。黨團了解之後，誤投委員實乃無心之過，未來會更謹慎行使同意權投票，避免造成外界困擾。黃珊珊8月才因民眾黨主席柯文哲的政治獻金案，遭停權3年，17日投錯票後，民眾黨也立即決議，黃珊珊罰款5萬，並自12月21日起暫停出席黨團會議2個月。