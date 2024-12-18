我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席柯文哲因涉北市京華城案遭收押，傳出北檢偵辦已經在收尾階段，對此，作家黃越綏回顧柯文哲從政過程，直呼他為了達到目的不擇手段，還學習起毛澤東的個人崇拜，而他曾經是受人尊敬的教授與名醫，而如今卻將成為不見天日的階下囚，只能感嘆文明世界科技的發展迅速，但現世報也不曾落後。柯文哲涉京華城弊案及政治獻金案，傳出北檢將於下週偵結，將依圖利、違背職務收賄、公益侵占及背信等四大罪起訴，最重將面臨無期徒刑。對此，黃越綏表示，柯文哲的起訴書近期內可能就要出爐了，其罪行已經確鑿，至於刑期會判多久，已經不是她關心的範圍。黃越綏提到，17日傍晚，剛好與台大重症及急救中心的醫師許立民，討論起作家苦苓前日跟她建議，應把「安樂死」改為「安寧死」更合理的事宜時，話題突然涉及柯文哲的近況，當下兩人不禁感慨良深且唏噓不已。黃越綏指出，2014年柯文哲參選台北市長，「當時已準入閣市府的簡余晏，希望我能夠去強化柯對於性別平權的思維，幾次下來可惜本性頑冥影響不大」，當選後，柯借調其台大醫院的學生許立民，出任社會局長並希望邀請她擔任台北市婦權會的委員，當時他還開玩笑說，因為隔行如隔山，怕許立民太老實，若能夠由她來當門神，藍綠兩黨比較不會找麻煩。「許立民的人品和醫德均可圈可點，所以我才樂意出馬協助！」黃越綏說，記得當時她還語重心長地叮嚀柯文哲說，「你在醫陳水扁的同時也別忘了要醫好自己的心」。黃越綏感嘆，可惜2018年柯文哲市長險勝連任後，不知謙虛與自省，反而在貪婪的野心驅使下，為了圓其總統大夢，開始吃碗內看碗外，除了不斷的開拓人脈關係，結交良莠不齊的各方人馬，更在圖利廠商怠忽職責的雙管齊下，於隔年成立了民衆黨。黃越綏續指，從此更名正言順的以茁壯政黨為由，利用職權作為變相斂財並累積個人財富的擋箭牌，最恬不知恥的居然膽敢，把市長辦公室作為交易的平台。黃越綏直言，光以柯主政下的台北市政府，就有近兩百位公務人員紛紛求去的詭異現象，不難理解是不屑與之為伍，寧可擇木而棲的沉默抗議，更誇張的是其未達目的不擇手段，竟然開始學習起毛澤東的個人崇拜，除了砸錢做民調，更透過國內外的網路媒體，在浪費民脂民膏的精心策劃與包裝下，「終於塑造成為小草們心目中的救世主，阿北！」黃越綏提到，本來應該是擺脫藍綠惡鬥，脫穎而出的白色力量，結果卻在權慾的薰陶下自動染污了，失去了黨魂的政黨比稻草人更空洞，除了扮演遊走政黨間的利益籌碼，以及投機政客參選的跳板工具外，等待的不是希望而是何時將被消失。「人生走過的路必留下痕跡，何況觀眾的眼睛總是雪亮的！」黃越綏認為，莫忘初衷是人性弱點的考驗，但只要回頭是岸總有機會東山再起，可是對於刻意註冊偽君子的專用戶，其真實面目早晚必會被揭穿，否則豈不是平白浪費了納稅人的血汗錢，愚蠢的去滋養了一堆詐騙的消遙政客。黃越綏說，柯文哲曾經是受人尊敬的教授與名醫，而如今卻將成為不見天日的階下囚，只能感嘆文明世界科技的發展迅速，但現世報也不曾落後。