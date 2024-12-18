我是廣告 請繼續往下閱讀

布魯克林籃網在近日與金州勇士達成交易，並將Dennis Schroder送至勇士，換回整季報銷的DeAnthony Melton、Reece Beekman和三個次輪選秀權。Schroder也在今首度參與勇士隊內訓練，賽後主帥Steve Kerr也談到新援Schroder在勇士的角色定位，並表是「他將獲得Stephen Curry下場之後，所有的上場時間，盼能分擔Curry在進攻端的壓力。」Steve Kerr說道：「Schroder在今首度進行隊內訓練，我們針對比賽最後時刻的戰況進行討論，Schroder有可能是首發球員，但這些都還有待確定，但確定的是，Schroder將獲得Curry下場後的所有上場時間。」至於會為Schroder設置怎樣的戰術，Kerr透露，「就是擋拆戰術，這是Schroder擅長的進攻模式，會像我們當初使用Chris Paul那樣，他們的比賽十分相似。但重點還是得減輕Curry的比賽壓力，Schroder必須承擔更多比賽中的進攻壓力。」勇士特別專注在比賽最後時刻的戰術訓練，對此勇士隨隊記者Danny Emerman就分析，「Curry時常在比賽最後時刻被封鎖，導致進攻進入停滯，但隨著Schroder的到來能解決這些問題，他將作為球隊擋拆控球手，與球隊第2得分點。」