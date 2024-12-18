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台北上海雙城論壇落幕，台北市議員許淑華今（18）日直言，雙城論壇是用交流謊言包裝統戰的工具，僅留下「台北市長蔣萬安善意交流破功，共機擾台數量不減反增」、「直接在台灣進行統戰，發放一國兩制文宣」這兩項，「蔣萬安對中國是真心換絕情！」許淑華指出，在雙城論壇中，中國贈送最新版的統戰文宣「台胞服務手冊」，內容以一國兩制為目標，直接推廣統戰手法「港澳台居民居住證」；她直言，中國直接在台灣大剌剌進行統戰宣傳，根本不是「善意」交流，「這一切蔣萬安完全放任、不處理」，蔣萬安不但表示抗議，還稱「我要謝謝上海方的用心」。許淑華回顧，2022年5月27日蔣萬安曾說，舉辦雙城論壇以「共機不再擾台」為前提，但中共狠狠打臉蔣萬安，根據國防部統計，截止昨晚6點，共有15架次共機、9艘共艦（含公務船），比雙城論壇舉辦前一日的5架次共機、6艘共艦還多更多。許淑華感嘆，中共根本沒有停止威脅台灣，蔣萬安卻一直討好中共，而在雙城論壇晚宴中，蔣萬安向中國上海市副市長華源，講這句「受過傷的心要用真心來修補」時，有考慮到台灣人長期被中國打壓的委屈、受傷的心嗎？許淑華提到，中國這幾年用更強烈的手段打壓台灣在國際上的生存空間，對台軍事行動愈來愈大，也不同以往，這些惡意、威脅、恐嚇的種種行為，已經造成無數台灣人的心理傷害，蔣萬安卻對此隻字不提，還跟上海市副市長說，奧運金牌羽球選手是來自台北市的選手。「只敢用華麗的詞藻包裝政治語言，連台灣兩字都避諱不提的蔣萬安！」許淑華批評，過去蔣萬安一再保證會對等、善意的交流，但今天直接開大門讓中共在台灣進行統戰宣傳，「蔣市長的所作所為，好要如何說服人民相信他會站在台灣人的立場去捍衛國家呢？」