統神vs蹦闆的「拳上2024」擂台大戰週六（12/21）晚上將在小巨蛋上演，距離《拳上》倒數3天，當晚的門票也還持續熱賣中，《NOWnews》也整理《拳上》目前剩餘票價、座位數量，想入場的粉絲要把握時間購票了。
🟡拳上2024門票、票價
《拳上2024》最高票價為 VVIP台幣4萬8000元、 VIP台幣1萬5000元，其餘票價依序為新台幣5800、3300、2500、2000、1600、1200、800元不等，目前持續在KKTIX及全台全家便利商店販賣中。
截至今天（12/18）上午11時，《拳上2024》新台幣3300元的門票已經全數售罄，4萬8000元的 VVIP 還有約13張票，1萬5000元的VIP約14張、5800元約40張，800元至2500元的票卷則是「熱賣中」，仍有許多票等待購買。
《拳上2024》除了「統神vs蹦闆」的壓軸大秀之外，還會進行「WBC 女子羽量級冠軍腰帶爭奪戰」和「職業組拳擊賽事」，雖然不像2023年有多組網紅參與，但取而代之的是職業選手帶來的專業演出，此外，開場和中場，韓國兩大饒舌歌手pH-1和LOCO也將登上小巨蛋開唱。
🟡拳上2024陣容
【拳賽主秀】
亞洲統神張嘉航 vs 蹦闆呂育銓
【WBC 女子羽量級冠軍腰帶爭奪戰】
吳沛儀 vs Thanchanok Phanan（泰國）
【職業組對戰陣容】
林榆鈞 vs 陳和
謝鎧宇 vs Tan Quang Dao Tran（香港）
郭鎧齊 vs Adrianus Bunga（印尼）
全王家駿 vs Filipus Rangga（印尼）
謝郁安 vs Azizul Isa Putra（印尼）
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《拳上2024》最高票價為 VVIP台幣4萬8000元、 VIP台幣1萬5000元，其餘票價依序為新台幣5800、3300、2500、2000、1600、1200、800元不等，目前持續在KKTIX及全台全家便利商店販賣中。
截至今天（12/18）上午11時，《拳上2024》新台幣3300元的門票已經全數售罄，4萬8000元的 VVIP 還有約13張票，1萬5000元的VIP約14張、5800元約40張，800元至2500元的票卷則是「熱賣中」，仍有許多票等待購買。
《拳上2024》除了「統神vs蹦闆」的壓軸大秀之外，還會進行「WBC 女子羽量級冠軍腰帶爭奪戰」和「職業組拳擊賽事」，雖然不像2023年有多組網紅參與，但取而代之的是職業選手帶來的專業演出，此外，開場和中場，韓國兩大饒舌歌手pH-1和LOCO也將登上小巨蛋開唱。
🟡拳上2024陣容
【拳賽主秀】
亞洲統神張嘉航 vs 蹦闆呂育銓
【WBC 女子羽量級冠軍腰帶爭奪戰】
吳沛儀 vs Thanchanok Phanan（泰國）
【職業組對戰陣容】
林榆鈞 vs 陳和
謝鎧宇 vs Tan Quang Dao Tran（香港）
郭鎧齊 vs Adrianus Bunga（印尼）
全王家駿 vs Filipus Rangga（印尼）
謝郁安 vs Azizul Isa Putra（印尼）