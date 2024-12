我是廣告 請繼續往下閱讀

統神vs蹦闆的「拳上2024」擂台大戰週六(12/21)晚上將在小巨蛋上演,距離《拳上》倒數3天,當晚的門票也還持續熱賣中,《NOWnews》也整理《拳上》目前剩餘票價、座位數量,想入場的粉絲要把握時間購票了。《拳上2024》最高票價為目前持續在 KKTIX 及全台全家便利商店販賣中。截至今天(12/18)上午11時,,4萬8000元的 VVIP 還有約13張票,1萬5000元的VIP約14張、5800元約40張,800元至2500元的票卷則是「熱賣中」,仍有許多票等待購買。《拳上2024》除了「統神vs蹦闆」的壓軸大秀之外,還會進行「WBC 女子羽量級冠軍腰帶爭奪戰」和「職業組拳擊賽事」,雖然不像2023年有多組網紅參與,但取而代之的是職業選手帶來的專業演出,此外,開場和中場,韓國兩大饒舌歌手pH-1和LOCO也將登上小巨蛋開唱。亞洲統神張嘉航 vs 蹦闆呂育銓吳沛儀 vs Thanchanok Phanan(泰國)林榆鈞 vs 陳和謝鎧宇 vs Tan Quang Dao Tran(香港)郭鎧齊 vs Adrianus Bunga(印尼)全王家駿 vs Filipus Rangga(印尼)謝郁安 vs Azizul Isa Putra(印尼)