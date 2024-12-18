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立法院17日進行考試委員人事同意權投票，民眾黨團決議對考試委員被提名人柯麗鈴投不同意票，但民眾黨立委黃珊珊卻蓋同意，之後再蓋不同意，變成廢票，遭黨團重罰5萬、禁止參與黨團會議2個月。黃珊珊雖在蓋錯第一時間就承認錯誤並道歉，但網友並不領情，灌爆她的臉書。黃珊珊說，因為先針對柯麗鈴蓋下不同意，但蓋其他同意票時，不小心又蓋到柯那一欄，形成同意及不同意二欄都有印記的廢票，「雖然廢票不會使被提名人通過，但現場我即向院長反映請求補救，希望完整表達不同意意見，無奈依規定無法抽換選票，因此仍依規投入票匭，往後會更加小心。」網友留言酸爆，「這屆的民眾黨立委出錯率真高」。「不用心乾脆辭去立委。」「加油好嗎，投票時間很充裕，好好看慢慢投應該是不難吧，凡事請慎重。」「拜託離開民眾黨吧？」「不停的出錯，是對於你長期的政治生涯的不尊重。團結有那麼難嗎？謹慎有那麼難嗎？您的總總行為讓當時一直和身邊的朋友拉票投妳感到羞愧。」「最大的內鬼。」「沒有一個政黨裡有這麼正大光明的內鬼 我身為柯文哲的支持者真的看不下去33的所做所為。」