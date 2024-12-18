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諾貝爾物理學獎得主、美國前能源部部長朱棣文今日出席「永續發展的電力與動力論壇」，談論到全球能源發展趨勢。他在會中提到，即便在台灣具有爭議，但全球確實已經重新接納屬於「潔淨能源」的核能，呼籲民眾告訴各界政治領袖朝向重啟核能腳步。永續發展的電力與動力論壇是由台北政經學院基金會、台灣經濟研究院、中華經濟研究院、中央研究院、政治大學台灣研究中心及台北政經學院所舉辦。朱棣文在1997年因研發雷射冷卻與光學捕捉原子技術獲得諾貝爾物理學獎，他在美國總統歐巴馬執政時擔任能源部長。他報告指出，聯合國目標是把全球暖化控制在1.5度以內，但是今年有很大機會將會超過2度，而 9成的升溫都影響到海水溫度，還不會反映在天候變化，但百年之後會形成真正傷害，這就像慢性病、惡性腫瘤會慢慢惡化成癌症、心臟病等，所幸這類腫瘤還是有機會可以逆轉。目前各國已經分別提出各項減碳政策，但按照現階段表現，全球在世紀末還是預估會升溫2.8度到3.2度，仍高於我們1.5度目標，要進一步達標就必須將塑膠、鋼鐵、石化製造、交通運具及食物生產的溫室氣體減少至零。好消息是，綠能價格已經逐年下降，像是光電建置成本從2010年至2019年已經下降8成。他也提到，台灣目標在2040年達到40%至60%電力可由綠能滿足，但這些多數屬於光電及風力發電，都受到自然條件影響，無法隨時啟用，這也會造成龐大電網壓力。他也表示，綠能發電必須要搭配低成本的儲能才能更便利使用。他說，目前最高效益、最便宜的儲能是占電力儲能總量95%的抽蓄水力，認為台灣現階段並未完全發揮其潛力。另外，像是常見使用化學儲能的鋰電池，預計在2030年攸關儲能效能的「能量密度」將可以翻倍，而鋰電池價格已從2000年時的每千瓦⋅時要價2000美元，2030年相同規格預估可降至50美元；鋰礦開採所產生的汙染，目前已有研究評估海水提煉可行性，有望用更環保方式開採。最後一選項則是氫能，朱棣文分析現階段，從甲烷提煉的「灰氫」現在價格約每公斤1.5美元，如果是完全由綠能產生的「綠氫」現階段價格約灰氫的2至4倍。他也提及，現在有全新方式開採的「白氫」技術，有機會把價格壓至1美元以內。然而，他提醒，即便綠能、儲能日新月異，還是必須要可以不受天氣變化、隨時升降載的「基載電力」，按照目前台灣規劃是以天然氣為主，但是考量台灣非天然氣生產國，仰賴進口不僅受到國際價格波動，更可能面臨來自中國封鎖，讓燃氣運補出問題。對此，朱棣文認為，台灣最佳的零碳電力解方為核能。他清楚該議題在台灣較具爭議，但全世界現在已經逐步擴大核能發電趨勢，美國在半世紀前核能支持度不到5成，現在也上升至3分之2的支持度，鼓勵社會大眾應該努力說服各方政治領袖及總統，思考重啟核能可能性。他提到，自己過去也努力說服德國政府應重啟核能，否則必定面臨重新燃煤、燃氣電廠，電價將會上升，迫使德國重工業將會外移的局面，「而這些事件都正在發生。」他強調，核能電廠過去被認為興建曠日廢時、造價高，又有輻射跟安全問題。但他解析，造價成本可以透過嚴謹的公共建設紀律來控管，而現在已經有更小、更有規格化的「小型模組化反應爐」（SMR），解決成本及速度問題。而外界殷殷期盼的核融合技術，他說現有技術仍無法克服「中子輻射」對於設備的傷害，可能還要再等40年，或是可能永遠也做不到商業化。至於危險性，化石燃料所造成的死亡人數是最高，核能發電死亡人數是倒數第2，僅略高於太陽光電，強調核能比煤炭安全1000倍、比燒木材安全100倍。最後，針對外界關心的核能輻射問題，他提醒，人體3分之1的輻射量來自食物，包括香蕉、小白菜、蘿蔔跟紅肉，但健康專家從未擔憂這些食品會造成癌症，希望大家還是可以安心。