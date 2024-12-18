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▲台中市教育局長蔣偉民表示，老教練的性騷擾行為未達全國的不適任標準。（圖／台中市政府提供，2024.12.18）

台中市國小棒球隊教練性侵猥褻事件連環爆，市議員江和樹今天質詢時，怒指整起事件根本是「老變態帶大變態進校園」，教育局通報系統門檻太高，校長還公開說謊。盧秀燕表示「這就是我為什麼要求全市再查一遍的原因」，除了調查及追究相關教育失職人員，台中市不排除提高任用標準。江和樹今（18）日再爆，國小棒球隊色狼教練當初由「教練的教練」介紹到校任職，兩人同處一校3年後，老教練因涉性平案主動辭職，下學期馬上轉到另一校；校長昨天說明聘用過程時，居然避重就輕欺瞞真相。上午他在議會質詢，怒轟整起案件根本是「變態帶另一個大變態入侵校園」，無暇小球員淪為待宰羔羊。盧秀燕表示「這就是為什麼我昨天特別提到，全台中市要再查一遍的原因」，她認為全國通用的通報系統門檻可能太高，「有些人的行為不符合那個級數，就沒有被通報」，因此在完成全市清查後，不排除台中市政府自訂更嚴格的任用標準。至於此次事件的相關失職人員，市府一定會調查及追究。教育局長蔣偉民表示，老教練的性平事件在2021年12月結案，依結案報告，老教練帶學生坐車時和學生比手腕、捏大腿，性平委員訪談學生和家長後，認為純屬開玩笑，但已造成當事人不舒服，符合性騷擾成立要件，最後以教練性別意識不足，施予4小時性平教育及1000字心得的處罰。蔣偉民補充說明，「各教育場域不適任人員通報及查詢系統」針對性平部分有三項情形不能任職，一是性侵害屬實；二是經性平會認定騷擾或性霸凌案件必須解除聘約、終身不得任用；三是情況同第二點但犯行較輕，1到4年內不得到校任教。老教練行為不符合相關規範，但教練在學校直接接觸小朋友，若自身性別意識不足有待加強，建議學校考量家長的疑慮，慎重考慮是否聘任。