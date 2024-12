我是廣告 請繼續往下閱讀

▲席琳娜在《Emilia Pérez》演出頗有突破,已入圍本屆金球獎電影類最佳女配角,但要提名奧斯卡被認為仍非十拿九穩。(圖/摘自IMDb)

▲亞莉安娜在《魔法壞女巫》扮演金髮好女巫,入圍本屆金球獎電影類最佳女配角,也有厚望提名奧斯卡最佳女配角。(圖/UIP提供)

將在明年3月初舉行頒獎典禮的第97屆奧斯卡金像獎,本來各方預期會有「少女偶像齊爭小金人」的熱閙場面:麥莉爭取最佳原創歌曲、席琳娜與亞莉安娜角逐最佳女配角。然而主辦單位甫公布的最佳國際電影、音效、視效、妝髮等奬的初選入圍名單,麥莉為電影《The Last Showgirl》所做的歌曲〈Beautiful That Way〉並未上榜,已經提前出局。而最佳女配角一項,《魔法壞女巫》亞莉安娜入圍的態勢也比《Emilia Pérez》席琳娜穩非常多。席琳娜、亞莉安娜和麥莉,都是因演出兒少頻道的影集走紅,長久以來被視為少女偶像,儘管人氣很高,卻和影視大奬較無緣分,直到現在都是30出頭的輕熟女,才被注意到實力。麥莉今年2月才拿下葛萊美獎最佳流行歌手、年度製作等大獎,她為《The Last Showgirl》貢獻的歌曲〈Beautiful That Way〉也風光入圍有「奧斯卡風向球」之稱的金球獎,大家看好她再接再厲進軍奧斯卡,沒想到在「初選提名名單」這一關已經先遭淘汰。至於席琳娜和亞莉安娜各自演出的電影都是歌舞片,本來競爭就會較直接。席琳娜參與的《Emilia Pérez》聲勢正旺,本來應該十拿九穩,該片描述墨西哥的毒梟老大偷偷變性,席琳娜飾演的妻子被隱瞞,又無法適應新生活,有了很激烈的反應,突破過去的清純、可愛戲路。然而片中另有柔伊莎達娜扮演的毒梟律師,雖然在所有演員中戲分最重,卻降格角逐最佳女配角,入圍的希望比席琳娜更濃。亞莉安娜在《魔法壞女巫》同樣也是女主角的戲分轉戰女配角項目,不跟另一位女主角辛西亞艾利沃互相瓜分票源,被視為獲奬勝算最高的角逐者之一。原先外界期待看到她和席琳娜的對決,現在看來她主要的對手可能是柔伊,席琳娜要先拚上入圍名單、取得奧斯卡之爭的門票。