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台北地檢署偵辦民眾黨政治獻金案，傳出民眾黨以「網紅帶貨」銷售手法，銷售競選小物可從中抽佣分潤，對此發言人吳怡萱回應稱「付出勞務換取報酬」。民進黨發言人卓冠廷表示，這說法認了真的從木可商品中獲利，狠酸詐騙集團也都是付出勞務換取報酬，強調「付出勞務換取報酬」與「報酬來源正當、合法」，從來都是兩件事情。對於媒體報導稱，調查局發現民眾黨用「網紅帶貨」銷售手法，藉由黨內高知名度人物吸引選民捐贈政治獻金，可進而從中抽佣分潤。對此吳怡萱駁斥此說法，強調是「付出勞務換取報酬」。卓冠廷認為，陳智菡和吳怡萱的聲明，認了真的從木可商品中獲利，兩人的辯解蒼白無力，稱一切都是「付出勞務換取報酬」，而詐騙集團也都是付出勞務換取報酬，但全台灣人都知道詐諞集團逼人上絕路，很壞。卓冠廷強調，「付出勞務換取報酬」與「報酬來源正當、合法」從來都是兩件事情，陳智菡、吳怡萱都是有領民眾黨或競總薪水的人，幫柯文哲競選已領了勞務報酬，所說的「木可商品不是競選募款小物」，跟當時自己在宣傳商品時所說的「柯P選戰經費自己募」根本不同。最後卓冠廷說，兩人已經領薪水，再繼續從小草捐款中牟利，還敢理直氣壯說「付出勞務換取報酬」，真的一點羞恥心都沒有。