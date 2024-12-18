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台中市議會今(18) 日進行中市府警察、消防、衛生、環保局預算二讀審查，議員林德宇表示，台中市民無法接受垃圾去化都解決不了，環保局竟然編列外縣市廢棄物垃圾處理費的收入，去收外縣市的垃圾回來燒。他特別要求環保局要針對大里掩埋場的垃圾去化，提出具體的去化期程。林德宇指出，針對環保局歲入編列外縣市一般廢棄物垃圾處理費500萬元收入，台中市的垃圾暫置的都已經處理不完、燒不完了，竟然還編列外縣市廢棄物的處理費，這非常不應該。是要把外縣市的垃圾拿回來台中收嗎？環保局長陳宏益表示，其實是寫錯了，是和平鄉，因為和平鄉是自治區，是獨立的行政區域，每年繳了近400萬，所以費用變成必須繳進場費，會把科目改掉。林德宇說，若真是預算科目上的誤植一定要更正，台中市民絕對不能接受台中市的垃圾去化都解決不了，還編列外縣市廢棄物處理費，去收外縣市的垃圾回來燒，這萬萬不可。林德宇說，大里掩埋場的垃圾環保局應該要有具體的期程，到底何時可以去化？這不是1天可以解決的，但是應該要有具體的期程。能否在1年減2成，5年內要把它全部去化，是否有辦法能夠具體期程？環保局長陳宏益表示，大里掩埋場的進場量，真的今年大幅的減少。