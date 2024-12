我是廣告 請繼續往下閱讀

▲▼北流首創全園區都是展演舞台,象徵音樂無限制,更有破百攤家集結美食、潮流、文創元素,上圖中為藝人嘻小瓜。(圖/台北流行音樂中心)

▲怕胖團 PAPUN BAND演出盛況。(圖/台北流行音樂中心)

▲《原子少年2》成員洪暐、承恩、小潘、雨哲、家皓、Howie、柏諺、宥鑫、HAKU、哲愷送給粉絲最溫暖的年末禮物,於北流耶誕小鎮齊聚專屬客製表演。(圖/台北流行音樂中心)

▲亞洲音樂教父鮑比達(右)帶來耶誕爵士歌單,左為北流董事長黃韻玲。(圖/台北流行音樂中心)

北流於年末固定舉辦音樂盛典「耶誕小鎮」已踏入第四年,此次不僅以舞台展現,更創新音樂展演形式,將全園區都作為舞台,帶給不同需求聽眾全方位的感受。今年邀請超過30組創作者、表演團體,也創下北流耶誕小鎮歷年最高的參與人次,同時為北流核心理念「包容多元音樂」創下新的里程碑。本次更規劃全園區體驗互動「耶誕小鎮大富翁」、「二手交換禮物」活動,超過2000人參與活動,店家造訪人次也達到破萬的好成績。其中《原子少年2》人氣成員+How(李家皓)翻唱小賈斯汀金曲,還1人演奏4種樂器,引爆全場粉絲尖叫聲。現場演出除了有北流與「挺音樂! 音樂靠山計畫」合作的邀演陣容,包含「粗大Band」、「Who Cares 胡凱兒」、「打倒三明治」、「Fi-Né 粉內」,皆帶來別具風格的演出。而配合耶誕節主軸,本次來自各國的音樂人皆特別選唱了一首精心挑選的特色耶誕歌曲,包括我是機車少女I'mdifficult演唱雀斑樂團的〈We Wish You A Merry Xmas〉、Gogohawk演唱Judy Garland的〈Have Yourself A Merry Little Christmas 〉、粗大Band演唱〈Last Christmas〉、Blueburn演唱〈Lonely Christmas〉、Who Cares 胡凱兒演唱〈Jingle Bells〉等,從傳統到流行的經典歌曲,令人耳目一新。此外,也有許多樂團就曾以冬日氣氛為創作歌曲,本次也特別於耶誕小鎮應景演出,如靈魂沙發的〈留一盞燈給漫漫長夜〉、Fi-Né 粉內的〈Cruisin' in the Cold〉、4s4ki〈winter again〉、打倒三明治〈沒有人在意他的眼睛裡〉、怕胖團 PAPUN BAND也祭出聖誕月限定演出的歌曲〈只有我的旁邊旁邊沒有人〉等,獻給樂迷一個溫暖的聖誕週末。節目《原子少年2》本次動員超過10位少年、準備超過10首歌曲,週六於台北流行音樂中心的「Duchess & Duke 史坦威二手鋼琴旗艦館」舉辦聖誕專場演奏,其中更有多位少年拿起吉他、彈起鋼琴,+How更大展才華,翻唱小賈斯汀的〈Mistletoe〉,並演奏鋼琴、電吉他、鼓、鈴鼓等4個樂器,送給粉絲們最溫暖的2024年末禮物!而HAKU、雨哲、承恩、哲愷、洪暐也都有特別準備鋼琴與吉他演奏,小潘、宥鑫 、Howie、柏諺則是翻唱了浪漫歌曲,如〈醉後喜歡我〉、〈聖誕結〉等,可謂誠意滿滿的寵粉演奏會。家喻戶曉的小公視(PTS XS)音樂節目「古典魔力客」與北流合作舉辦實體見面會,由北流董事長黃韻玲攜手江老師,兩代主持人和魔力客一起帶小朋友們了解巴洛克時期的耶誕音樂,黃韻玲老師更於現場分享過去節目製作的歡樂趣聞、與江老師合作帶小朋友們齊聲高歌〈聖誕鈴聲〉,一起「叮叮噹」度過溫馨暖人的耶誕節。本次北流也特別邀請亞洲音樂教父鮑比達老師與融合爵士樂隊一起演出特製的耶誕曲目,今年甫移民台灣的鮑比達老師也開心大讚台灣真的非常溫暖、音樂環境十分豐富迷人。曾由鮑比達老師製作第一張專輯的老友李聖傑也來到現場響應,更與北流董事長黃韻玲一起高歌鮑比達老師製作的經典名曲〈新不了情〉,絕美的合作演出讓現場氣氛嗨到最高點。北流本次耶誕小鎮準備超過10種音樂展演,除了主舞台與特殊節目外,在戶外也有熱力四射的DJ輪番上陣,用不同的曲風與民眾互動,放到不同音樂就換自動換上不同民眾一起到台前跳舞,讓熱愛不同音樂的人都有展現喜愛的場域,也代表台灣音樂文化的多元共融。活動同時串聯北流園區內各類型店鋪,透過樂手表演與店家巧思搭配各形式活動,包括演奏、演唱、混音歌曲等,讓各種聽眾需求都被滿足,甚至連貓貓狗狗的叫聲都可做為音樂的一環,藉由實際表演表達北流核心精神,也包容喜愛多元音樂的心,以引領台灣流行音樂的角色,迎接2025年。為了讓民眾可在北流狂歡一整天,北流準備的不只是音樂,此次也集結破百攤家,從潮流服飾到美食,讓所有參與的民眾聽得、看得、吃得一次滿足。