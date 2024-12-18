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▲劉德華在演唱會上和台下互動熱烈，全場不時發出示愛的喊叫，他也會帶領觀眾大喊「我愛你」。（圖／台灣映藝提供）

▲梁詠琪（左）與陳慧琳聽劉德華的演唱，忍不住在台下站起來用手合比愛心。（圖／台灣映藝提供）

影視多棲天王劉德華繼上個月初在台北小巨蛋演出造成轟動後，把「今天… is the Day」巡演帶回香港，進入已6年沒來的紅磡體育館，在此要連開20場唱到跨年。昨（17日）的首場演出，座無虛席，一票難求，也有他的演藝界好友包括陳慧琳、梁詠琪、曾華倩、呂良偉等來欣賞。他還對台下的觀眾自嘲：「我60幾歲，不要勾引我，我看到好多年輕女生，是不是妳媽媽喜歡我？」全場反應熱烈。晚上8點15分演唱會開場，站在小高台的華仔在熱烈尖叫聲中出現，，就向全場觀眾問道：「有沒有想我？我終於回來啦！」，隨後帶來〈今天〉、〈沒有人可以像你〉和〈笨小孩〉等經典歌曲，歌迷們大喊：「我愛你」。他不但大家吃飯沒，還打趣稱自己「秀色可餐」。劉德華以最佳狀態回歸，全場歡呼聲幾乎未曾間斷。進入快歌的環節，華仔以鮮艷搶眼的舞衣帶領舞者們賣力表演，坐在第一排的呂良偉還手舞足蹈，大讚他的表現，汪詩詩雖無丈夫甄子丹陪伴，仍然看得非常投入，還跟全場歌迷一同站立起舞，整場演唱會的氣氛熱到最高點。接近尾聲時，華仔獻唱〈情深的一句〉，這首歌正是他和梁詠琪合演的電影《烈火戰車》的主題曲，在入場之前梁詠琪已經表示希望聽到這首歌，當熟悉的旋律響起，她也再次眼泛淚光，更忍不住與旁邊的陳慧琳一起站起來，並向舞台上的華仔比出愛心手勢。劉德華「今天… is the Day」巡演已經完成東南亞及中國等52場演出，今年壓軸站回歸香港紅磡體育館，他將跨越聖誕與元旦，陪歌迷一同迎接佳節。