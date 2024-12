我是廣告 請繼續往下閱讀

▲劉德華在演唱會上和台下互動熱烈,全場不時發出示愛的喊叫,他也會帶領觀眾大喊「我愛你」。(圖/台灣映藝提供)

▲梁詠琪(左)與陳慧琳聽劉德華的演唱,忍不住在台下站起來用手合比愛心。(圖/台灣映藝提供)

影視多棲天王劉德華繼上個月初在台北小巨蛋演出造成轟動後,把「今天… is the Day」巡演帶回香港,進入已6年沒來的紅磡體育館,在此要連開20場唱到跨年。昨(17日)的首場演出,座無虛席,一票難求,也有他的演藝界好友包括陳慧琳、梁詠琪、曾華倩、呂良偉等來欣賞。他還對台下的觀眾自嘲:「我60幾歲,不要勾引我,我看到好多年輕女生,是不是妳媽媽喜歡我?」全場反應熱烈。晚上8點15分演唱會開場,站在小高台的華仔在熱烈尖叫聲中出現,,就向全場觀眾問道:「有沒有想我?我終於回來啦!」,隨後帶來〈今天〉、〈沒有人可以像你〉和〈笨小孩〉等經典歌曲,歌迷們大喊:「我愛你」。他不但大家吃飯沒,還打趣稱自己「秀色可餐」。劉德華以最佳狀態回歸,全場歡呼聲幾乎未曾間斷。進入快歌的環節,華仔以鮮艷搶眼的舞衣帶領舞者們賣力表演,坐在第一排的呂良偉還手舞足蹈,大讚他的表現,汪詩詩雖無丈夫甄子丹陪伴,仍然看得非常投入,還跟全場歌迷一同站立起舞,整場演唱會的氣氛熱到最高點。接近尾聲時,華仔獻唱〈情深的一句〉,這首歌正是他和梁詠琪合演的電影《烈火戰車》的主題曲,在入場之前梁詠琪已經表示希望聽到這首歌,當熟悉的旋律響起,她也再次眼泛淚光,更忍不住與旁邊的陳慧琳一起站起來,並向舞台上的華仔比出愛心手勢。劉德華「今天… is the Day」巡演已經完成東南亞及中國等52場演出,今年壓軸站回歸香港紅磡體育館,他將跨越聖誕與元旦,陪歌迷一同迎接佳節。