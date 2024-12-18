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台中市執法設備年年增，罰單郵資要6000萬？市民出門卻無「更安全」。台中市議會今(18)日進行市府警察、消防、衛生、環保局預算二讀審查，市議員陳俞融提到，警察局在預算雜項設備費中，編列6060萬元，要執行交通執法設備汰換增購案，將增加固定式闖紅燈暨測速照相設備15套、移動式測速照相設備30套、呼氣酒精測試器40台，交通事故卻不見下降。陳俞融說，面對測速照相儀器持續增設，交通事故卻不見下降，警政署先前提出的肇事原因中，超速失控僅佔比2.13%，政府卻花費不少公帑認真抓超速，不能再用懲罰性交通的思維來防止交通事故，應採用交通工程，增加外在的強制力如減速丘、減速標線、道路寬度的縮減，讓駕駛自主減速的成效，會比測速照相來得更好。陳俞融指出，警方雖設有不合理交通工程提報機制，但面對一些路段，往往只會增設超速照相儀器，而非優先與其他單位合作，從交通工程著手，讓這個機制淪為裝飾，因此她要求刪除3千萬。陳俞融提到，警察局也編列高達約6千萬元預算，用於辦理違規案件郵資。但交通違規取締數量龐大，連帶需要高達千萬的郵資來辦理通知民眾繳納，完全匪夷所思，郵資本身竟然快要跟買執法設備的費用相當。質疑難道警方都沒有發現不對勁嗎？難道因為是市民納稅錢，所以花費也沒關係。陳俞融提醒市府，交通工程建設差，造成交通違規數量上升，連帶使得罰單郵資暴增，不能讓這個惡性循環繼續下去，因此，要求該筆預算應刪除2千萬。警察局長李文章回應，測速照相最主要是用來抓超速和飆車，酒精測試則是用來抓酒駕，如果沒有這些裝備，執法會困難，因為都需要數據佐證，且酒駕、超速都需要持續取締，案件數字才會下降，請議員支持相關預算。