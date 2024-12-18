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民眾黨主席柯文哲遭爆在2020年就有「屯田計劃」，擬成立眾城公司海撈20億元，對此過去曾於民眾黨的政治評論員吳靜怡表示，回憶柯文哲擔任市長期間，演講完稱沒錢搭計程車回家，她還掏了200元車費，一旁人問道「不是有演講費可以拿？」吳靜怡才恍然大悟，坦言在2022年前自己就是薯條，跟「大媽老司機」朱蕙蓉一樣就是欠「詐」。吳靜怡在政論節目上提及過去與柯文哲互動，坦言不知道柯文哲這麼愛錢，回憶柯在擔任市長期間，演講結束後稱沒錢搭計程車回家，自己還特別拿了200元車費，而一旁人則問道「不是有演講費可以拿？不是有悠遊卡嗎？」吳靜怡才恍然大悟。吳靜怡自嘲稱，在2022年前是薯條，跟「大媽老司機」朱蕙蓉一樣就是欠「詐」，遇到柯文哲就是活該，而聽聞「屯田計畫」也是喊傻眼，怎麼可以這樣撈20億元。吳靜怡認為，這個「屯田計畫」邏輯就是李文宗在操盤，李文宗就是最接近柯文哲想法的人。也透露李文宗過去曾告訴她，「開公司應該要放大，妳這樣不行，老闆喜歡的是1億變10億，10億變100億」。