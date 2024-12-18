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台北地檢署偵辦民眾黨政治獻金案，傳出民眾黨以「網紅帶貨」銷售手法，透過黨內高知名度的政治人物，吸引選民捐贈政治獻金，再用「折扣碼」方式進而從中抽佣分潤。對此律師黃帝穎表示，此手法儼然政治老鼠會，並強調競選幹部是否拿木可分潤，金流將是判斷共犯的關鍵證據，則可依《刑法》公益侵佔罪可處1年以上7年以下徒刑。黃瀞瑩與「戰狼小姐姐」陳智菡、許甫、吳怡萱等4人，遭報導稱透過「網紅帶貨」銷售手法，以「折扣碼」方式進而從中抽佣分潤，恐由證人轉列被告偵辦。對此黃帝穎質疑，柯文哲競選團隊淪老鼠會，木可公司近4000萬元被法院裁定扣押，代表檢察官提出具體證據，說服法官木可金流為犯罪所得，法院才會裁定扣押，木可不敢提抗告，犯罪所得已扣押確定。然而更扯的是，媒體報導稱柯文哲的競選商品，成為木可公司賺大錢的營利收入，多位競選幹部以「折扣碼」大賺分潤，儼然政治老鼠會。黃帝穎強調，抽佣分潤木可犯罪所得將淪柯文哲公益侵佔罪共犯，依據《政治獻金法》及《政黨法》規定，政黨及候選人的政治收入，最終只能進政治獻金專戶。黃帝穎說明，在法律上，政治收入完全沒有營利空間，所以木可被法院裁定扣押犯罪所得。因此如果拿木可分潤又強辯「勞務報酬」，只會被認定犯後毫無悔意，而競選幹部是否拿木可分潤，金流是判斷共犯的關鍵證據，依《刑法》公益侵佔罪，可處1年以上7年以下徒刑。