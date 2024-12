我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統當選人川普(Donald Trump)雖然尚未正式就職,但是即將重返白宮的他似乎已讓美國社會在許多層面悄悄發生變化。迪士尼娛樂旗下的皮克斯影視,修改了原創長篇動畫影集《Win or Lose》中的一位跨性別角色,讓其成為一位普通的順性別異性戀少女。《Win or Lose》預計於明年2月在Disney+上線播映,迪士尼拿掉跨性別角色的安排曝光後引發熱議。《好萊塢報導》率先以獨家披露此事,迪士尼發言人隨後予以證實,迪士尼發言人表示,「當談到面向年輕觀眾的動畫內容時,我們了解許多父母更願意按照自己的方式與節奏來與孩子討論某些主題」。《Win or Lose》講述一支由男女混合組成的中學壘球隊的故事,在原本的劇情中,球隊內有一位跨性別球員,但在新版劇情中,該跨性別角色變成一位普通的順性別異性戀少女,該角色仍在劇中有吃重戲份,但一些涉及性別認同的對話均被刪除。根據《衛報》報導,該角色的配音員是跨性別演員史都華(Chanel Stewart),史都華透露自己當初試鏡這角色就是因為其跨性別的設定,對於如今被修改感到非常沮喪。史都華表示,「每個人都值得被認可。這是LGBTQ群體的另一個挫折,對跨性別者來說,我們所處的世界非常艱難,跨性別者的故事值得被聽到」。迪士尼拒絕就史都華的言論發表進一步評論。迪士尼曾因政治正確的角色處理方式受到批評,而在電影中加入LGBTQ+故事情節,也讓迪士尼影視內容在部分國家受到更嚴格的審核與挑戰。事實上,整個好萊塢都在為川普的第二任4年任期做好準備,許多企業已開始撤回「DEI」(多元、公平和包容)計畫。