▲《慶餘年》無疑是2024年的爆款陸劇代表,劇情包括人性博弈、武打場面、浪漫愛情等元素。(圖/Disney+提供)

▲《灌籃高手 THE FIRST SLAM DUNK》改編自井上雄彥的經典漫畫,熱血感人的劇情讓許多觀眾忍不住一再重刷。(圖/Disney+提供)

▲《殺人者的購物中心》由男神李棟旭主演,播出後好評不斷。(圖/Disney+提供)

▲漫威影集《洛基》的劇情燒腦又環環相扣,是漫威最成功的影集作品之一。(圖/Disney+提供)

▲《大熊餐廳》第三季獲76屆艾美獎11項大獎,主演傑瑞米艾倫懷特更一炮而紅獲稱「最性感主廚」。(圖/Disney+提供)

▲《幕府將軍》在今年各大影視獎項橫掃數十項大獎,也是影史上必需一提的巔峰之作。(圖/Disney+提供)

▲皮克斯的最新力作《腦筋急轉彎2》,是年末必看大人系動畫。(圖/Disney+提供)

▲朴信惠首次挑戰惡女角色,在劇中以惡制惡、爆打壞人。(圖/Disney+提供)

▲南柱赫化身黑暗英雄,以私刑懲罰逃脫法律制裁的罪犯。(圖/Disney+提供)

▲《泰勒絲:時代巡迴演唱會》不但收錄長達3.5小時的精彩內容,還有許多未公開的獨家表演片段。(圖/Disney+提供)

眾人最期待的年末佳節即將到來,《NOWnews今日新聞》為您整理Disney+ 10部2024年超人氣必看,高顏值、高人氣、高品質的美、日、韓、華語片單,從締造收視佳績的《殺人者的購物中心》、獲獎無數的史詩劇情大作《幕府將軍》、爆款陸劇《慶餘年》、緊張刺激的《非法正義》,到闔家觀賞的感人動畫《腦筋急轉彎》,讓讀者無論是家人間的溫馨相聚、朋友間的歡樂慶祝、或是情侶間的浪漫依偎,都能沉浸在年末精彩片單,替聖誕團聚時刻增添更多美好色彩。《慶餘年》無疑是2024年的爆款陸劇代表,劇情講述少年范閒為了解開自己身世之謎而離開家鄉、前往京都,憑著自己的聰明才智在宮廷和江湖之間的冒險故事。內容包辦人性博弈、武打場面、浪漫愛情等元素,《慶餘年》第一、第二季都已在Disney+熱播中,緊湊且懸疑滿滿的劇情不只滿足男性觀眾的胃口,劇中滿滿的帥氣男卡司更會是母女或姊妹可以大飽眼福的高顏值戲劇。日本動畫電影《灌籃高手 THE FIRST SLAM DUNK》改編自井上雄彥的經典漫畫,以湘北籃球隊的控球後衛宮城良田為主角,在緊張刺激的全國大賽中交織出他的成長故事,熱血感人的劇情與帥氣的場面讓許多觀眾忍不住一再重刷,無論是好友或家人相聚時都能一同在聖誕節感受青春的熱情與感動,更是現在搭檔運動熱潮必追必上車的代表性年度電影。而提起高顏值戲劇,就千萬不能錯過在Disney+ 寫下傲人收視成績的《殺人者的購物中心》。該劇由男神李棟旭主演,故事講述一位失去雙親的女孩在叔叔去世後,瞬間陷入你死我活的殺手世界,大量使用槍械的帥氣動作場面、以及緊湊懸疑的劇情讓人欲罷不能,能在年末佳節一次追完這部暢快淋漓韓劇更是身心靈的三重享受。由湯姆希德斯頓主演的漫威影集《洛基》是漫威最成功的影集作品之一,第二季上線後更讓該作一站封神。燒腦又環環相扣的劇情、爛番茄評價「最好的漫威劇」、還有精緻震撼的畫面美學,更不用提歐文威爾森、關繼威等超強卡司加持,不論是漫威迷或是懸疑劇情片愛好者,這部絕對能滿足你的期待!2024年神劇代表作 — Disney+ 口碑黑馬神劇《大熊餐廳》播出至第三季仍讓許多觀眾讚譽是「有史以來最傑出的電視劇作品」,該劇還在第76屆艾美獎的贏得了十一項大獎。主演傑瑞米艾倫懷特更一炮而紅獲稱「最性感主廚」。劇情講述「天菜大廚」卡米被迫回到芝加哥接管先兄遺下的餐館而面對各種難關的故事。真實且充滿張力的劇情火爆卻治癒,在這個與親友團聚的時刻,過去一年來有歡笑、有淚水、有憤怒、更有感動,相信帶著這份心情觀看《大熊餐廳》將會是今年最難忘的回憶之一。在今年各大影視獎項橫掃數十項大獎的年度史詩鉅作《幕府將軍》,也是影史上必需一提的巔峰之作。改編自詹姆斯克萊維爾的小說,《幕府將軍》講述一名英國水手在日本戰國時代末期的冒險故事。不論是燒腦的政治鬥爭、高度還原精緻場景,又或是令人驚豔的妝造與畫面設計,都讓劇迷大讚堪稱電影等級的製作,史詩般的故事和真田廣之等強大卡司的精湛演技,無疑是本年度必看的經典作品。以突破16億美金的佳績登頂全球動畫影史票房冠軍,上映後好評不斷的《腦筋急轉彎2》延續前作對情緒溫柔卻真實的刻畫,內容講述萊莉進入青春期後面對的各種情緒新挑戰,溫馨感人的故事引發各年齡層觀眾的強大共鳴,更是年末聖誕節適合與親朋好友一起欣賞的作品,今年聖誕節不妨來一場《腦筋急轉彎》之夜痛快地大哭一場吧!如果溫馨氣氛不是你追求的聖誕氛圍,Disney+ 為你隆重獻上橫掃各大社群版面的年度爽劇《來自地獄的法官》。由韓劇女神朴信惠首次挑戰惡女角色,大快人心的復仇劇情在播出後收視率節節攀升,朴信惠不但在劇中以惡制惡、爆打壞人,每套衣服更是精心搭配、簡直是惡女的時尚秀,帶給觀眾舒暢的心靈享受以及華美的視覺饗宴,如果你想嘗試打造獨具風格的的聖誕佳節氛圍,千萬別錯過人氣大作《來自地獄的法官》!Disney+ 自登台以來持續推出讓人耳目一新的熱門韓劇,其中由「國民暖男」南柱赫主演的暗黑懸疑作品《非法正義》更在今年引發話題討論。南柱赫在猶如韓版《蝙蝠俠》的《非法正義》中化身黑暗英雄,以私刑懲罰逃脫法律制裁的罪犯,作品以緊張刺激的劇情交織深刻的社會議題,絕對是2024年必需把握時間追上的高品質佳作。泰勒絲「時代巡迴演唱會」絕對是2024的年度盛事之一,而由巨星泰勒絲親自擔任製片人的巡演電影《泰勒絲:時代巡迴演唱會》,不但收錄長達3.5小時的精彩內容,更是史上最暢銷的演唱會電影,除了經典歌曲〈Love Story〉、〈Shake It Off〉還收錄了未公開的獨家表演片段。這部演唱會電影獲得多項音樂獎項,讓粉絲們重溫泰勒斯的音樂之旅,在充滿歡樂氣息的聖誕節,超適合三五好友一起邊看邊高歌齊唱,為你的聖誕節帶來別樣的慶祝火花!