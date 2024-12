我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨放話揚言在本週五院會通過三爭議法案,包括《財劃法》、《憲訴法》與《選罷法》,而在本周一以極端方式封住內政委員會所有出入口阻擋綠委,用3分鐘就讓《選罷法》出委員會。對此民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示,國民黨不演了,要一次輾壓、一次惡搞,從中可看出立法院長韓國瑜的無能與傅崐萁的無理,強調過去王金平、蘇嘉全與游錫堃擔任院長時,不會讓沒有進入實質協商的議案進院會碾壓表決,對於國民黨揚言三法案三讀,吳思瑤放話「wait and see」,國民黨要秀下限just go ahead,民意將是最終的制裁。對於國民黨本週一阻止綠委赴內政委員會開會,事後更揚言本週五院會三爭議法案三讀通過,吳思瑤說,對於週一的事件,從破局協商看到韓國瑜無法來調處立院爭議,甚至沒有誠意解決國會民主失序的問題,而國民黨可以說是三個惡法一次搞定、一次碾壓。吳思瑤說,立法院民主程序對國民黨而言不重要,傅崐萁去了一趟中國,回來後推動惡法變本加厲,究竟是台灣的立委還是聽命於習近平的小孬孬?如今國民黨不演了,要一次輾壓、一次惡搞,顯示出韓國瑜的無能與傅崐萁的無理。吳思瑤說,民主失序國會能怎麼辦?唯一能解決的就是韓國瑜邀集黨團協商,大家坐下來談,但現在卻是放任國民黨胡作非為,全世界都在問該怎麼辦?吳思瑤也提及,過去王金平、蘇嘉全與游錫堃擔任院長時,不會讓沒有進入實質協商的議案進院會碾壓表決,對於國民黨揚言三法案三讀,吳思瑤放話「wait and see」,國民黨要秀下限just go ahead,民意將是最終的制裁。