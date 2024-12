我是廣告 請繼續往下閱讀

▲韓國5人女團Papaya是王心凌歌曲〈愛你〉的原唱。(圖/翻攝自KKBOX)

▲王心凌靠著〈愛你〉在《乘風破浪的姐姐》殺出一條血路,標誌性百褶裙勾起無數粉絲回憶。(圖/《乘風破浪》微博)

▲王心凌今年在台北舉行的《SUGAR HIGH2.0世界巡迴演唱會》日前圓滿落幕。(圖/天晴娛樂、寬宏藝術提供)

小天后王心凌的經典歌曲〈愛你〉在20年前推出後,專輯大賣160萬張,也奠定王心凌「甜心教主」的地位,但這首歌其實只是王心凌翻唱的,原曲來自韓國,是女團Papaya在2000年推出的〈Listen To My Word〉。可惜該團並不像王心凌因為這首歌爆紅,反而出道1年、只發行2張專輯就宣布解散。王心凌的〈愛你〉收錄在2004年發行的同名專輯中,當時的王心凌才22歲,相當稚嫩與青澀,穿上學生制服、百褶裙搭配長襪唱跳,散發滿滿青春氣息,更被冠上「新少男殺手」的封號。而〈愛你〉的原曲其實是韓文歌〈Listen To My Word〉,原作曲人是黃世駿(황세준),由5人女團Papaya演唱,收錄在她們2000年推出的首張正規專輯《童話(동화)》當中。可惜女團Papaya並不像王心凌靠著這首歌一步步走紅,她們出道後一直沒有大火,最後在第2張專輯推出前,成員黃允美、姜京雅就先後離隊。2001年後其餘3名隊員也因第2張專輯銷量不佳,選擇離開團體,轉往不同領域發展,等於該團出道約1年時間就解散;目前5人中只剩趙恵京、姜世貞還有在演藝圈活動。值得一提的是,這首〈Listen To My Word〉後來也有被2015年出道的韓國女團Oh My Girl再度翻唱,歌名取為〈聽我說(내 얘길 들어봐/A-ing)〉。看中王心凌帶動的制服效應,Oh My Girl也以俏皮可愛的水手服打歌,營造夏日清新氛圍;2016年人氣女團TWICE也曾在Music Bank特別舞台表演過這首歌,不知TWICE中的台灣女孩子瑜,當時有沒有特別想唱出中文版的歌詞呢?而〈愛你〉這首歌不僅是王心凌出道初期的重要歌曲,也是幫助她演藝事業再攀高峰的關鍵曲目。王心凌2022年參加中國表演競賽節目《乘風破浪的姐姐》第3季,一開始不被節目組看好,鏡頭不如其他參賽者來的多,但王心凌靠著一首2分鐘左右的〈愛你〉舞台,二度翻紅,成功勾起老粉絲心中的青春回憶,甚至颳起「王心凌男孩」風潮。許多年輕時追過王心凌的少男粉絲,如今都已經變成中年大叔,一聽到〈愛你〉的音樂響起,還是會忍不住跟著王心凌唱跳,更為了王心凌開始關注該節目,甚至參與投票還投入贊助,讓王心凌人氣再度飆漲,節目奪冠後,商演也接不完。後來王心凌趁勝追擊,在出道20週年之際舉辦《SUGAR HIGH世界巡迴演唱會》,甚至發行演唱會同名主題曲〈SUGAR HIGH〉,一路從去年9月唱到今年,還陸續推出1.5、2.0的升級版本,除了台北以外,還去到中國超過15個以上的城市及新加坡、美國開唱,場場座無虛席,顯現王心凌的超高人氣還在不停發酵。她明年1月也將登上台視舉辦的《超級巨星紅白藝能大賞》擔任開場嘉賓,會不會再唱〈愛你〉,粉絲高度期待。