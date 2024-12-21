我是廣告 請繼續往下閱讀

▲韓國5人女團Papaya是王心凌歌曲〈愛你〉的原唱。（圖／翻攝自KKBOX）

▲王心凌靠著〈愛你〉在《乘風破浪的姐姐》殺出一條血路，標誌性百褶裙勾起無數粉絲回憶。（圖／《乘風破浪》微博）

▲王心凌今年在台北舉行的《SUGAR HIGH2.0世界巡迴演唱會》日前圓滿落幕。（圖／天晴娛樂、寬宏藝術提供）

小天后王心凌的經典歌曲〈愛你〉在20年前推出後，專輯大賣160萬張，也奠定王心凌「甜心教主」的地位，但這首歌其實只是王心凌翻唱的，原曲來自韓國，是女團Papaya在2000年推出的〈Listen To My Word〉。可惜該團並不像王心凌因為這首歌爆紅，反而出道1年、只發行2張專輯就宣布解散。王心凌的〈愛你〉收錄在2004年發行的同名專輯中，當時的王心凌才22歲，相當稚嫩與青澀，穿上學生制服、百褶裙搭配長襪唱跳，散發滿滿青春氣息，更被冠上「新少男殺手」的封號。而〈愛你〉的原曲其實是韓文歌〈Listen To My Word〉，原作曲人是黃世駿（황세준），由5人女團Papaya演唱，收錄在她們2000年推出的首張正規專輯《童話（동화）》當中。可惜女團Papaya並不像王心凌靠著這首歌一步步走紅，她們出道後一直沒有大火，最後在第2張專輯推出前，成員黃允美、姜京雅就先後離隊。2001年後其餘3名隊員也因第2張專輯銷量不佳，選擇離開團體，轉往不同領域發展，等於該團出道約1年時間就解散；目前5人中只剩趙恵京、姜世貞還有在演藝圈活動。值得一提的是，這首〈Listen To My Word〉後來也有被2015年出道的韓國女團Oh My Girl再度翻唱，歌名取為〈聽我說（내 얘길 들어봐／A-ing）〉。看中王心凌帶動的制服效應，Oh My Girl也以俏皮可愛的水手服打歌，營造夏日清新氛圍；2016年人氣女團TWICE也曾在Music Bank特別舞台表演過這首歌，不知TWICE中的台灣女孩子瑜，當時有沒有特別想唱出中文版的歌詞呢？而〈愛你〉這首歌不僅是王心凌出道初期的重要歌曲，也是幫助她演藝事業再攀高峰的關鍵曲目。王心凌2022年參加中國表演競賽節目《乘風破浪的姐姐》第3季，一開始不被節目組看好，鏡頭不如其他參賽者來的多，但王心凌靠著一首2分鐘左右的〈愛你〉舞台，二度翻紅，成功勾起老粉絲心中的青春回憶，甚至颳起「王心凌男孩」風潮。許多年輕時追過王心凌的少男粉絲，如今都已經變成中年大叔，一聽到〈愛你〉的音樂響起，還是會忍不住跟著王心凌唱跳，更為了王心凌開始關注該節目，甚至參與投票還投入贊助，讓王心凌人氣再度飆漲，節目奪冠後，商演也接不完。後來王心凌趁勝追擊，在出道20週年之際舉辦《SUGAR HIGH世界巡迴演唱會》，甚至發行演唱會同名主題曲〈SUGAR HIGH〉，一路從去年9月唱到今年，還陸續推出1.5、2.0的升級版本，除了台北以外，還去到中國超過15個以上的城市及新加坡、美國開唱，場場座無虛席，顯現王心凌的超高人氣還在不停發酵。她明年1月也將登上台視舉辦的《超級巨星紅白藝能大賞》擔任開場嘉賓，會不會再唱〈愛你〉，粉絲高度期待。