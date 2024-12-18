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民眾黨高層陳智菡、許甫夫妻與北市議員黃瀞瑩、發言人吳怡萱17日才以證人身份赴北檢接受檢察官複訊，媒體今（18） 日就揭露民眾黨高層陳智菡、許甫夫妻與北市議員黃瀞瑩、發言人吳怡萱等涉發送競選小物折扣碼抽佣，，涉及違反政治獻金法，4人有可能會由證人轉列被告；對此，政論節目《94要客訴》主持人、政治評論員李正皓直言，民眾黨4人複訊前後都在罵檢察官，早晚會出事。前往北檢複訊時，吳怡萱受訪表示，檢調分不清楚政治獻金跟競選小物的差別；陳智菡也說，政治獻金跟競選小物是不一樣的東西，所以來幫檢調釐清；許甫回應，複訊是來幫檢察官釐清他們不懂的問題。李正皓今日在《94要客訴》中表示，他從很久以前就在提醒民眾黨這些「破殼小雞」，「 你誰都可以惹，不要去惹檢察官！」李指出，檢察官辦案可以大案小辦，也可以小案大辦，「他們就從頭到尾把檢察官當狗在罵嘛」；李列舉民眾黨曾罵檢察官事賴清德的走狗、綠色走狗、黨檢媒一體、檢察官手上沒有證據、看媒體辦案，「哇，這真的是，我說你們早晚會出事！」李正皓接續表示，昨天北檢傳喚民眾黨4人，沒有對外講什麼已經是對他們最大的仁慈了，「結果他們每個出來都在罵檢察官，說檢察官搞不清楚狀況，檢察官今天一早，馬上放話給《聯合報》說，『我要起訴這4個人』」。