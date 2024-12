我是廣告 請繼續往下閱讀

▲莊凱勛展示屬於自己的環保時尚。(圖/House of Story Wear提供)

▲大霈由於主持水下節目,體會到環保的重要,在生活中努力實踐。(圖/House of Story Wear提供)

▲世界冠軍拳擊國手黃筱雯希望傳遞正能量。(圖/House of Story Wear提供)

▲House of Story Wear的商品都有用心的陳列和關於環保的介紹。(圖/House of Story Wear提供)

▲台灣首家永續百貨House of Story Wear在北市大稻埕開幕。(圖/House of Story Wear提供)

台灣首間永續百貨 House of Story Wear 今(18日)在台北大稻埕隆重開幕,兩位都曾獲得金鐘獎的得主莊凱勛、李霈瑜(大霈)以及世界冠軍拳擊國手黃筱雯、蘇打綠團長阿福、知名日籍演員加賀美智久、知名YouTuber Alizabeth娘娘、時尚藝人御用造型師葉璟毅等都來站台,也搶先以各自風格詮釋綠色時尚,吸引不少民眾關注的眼光。House of Story Wear開創全新零售模式,集結國內外的永續時尚選品,還融入租賃、修繕服務與二手書交換等多元永續元素,並結合教育推廣與循環經濟,精選不退流行的經典設計。莊凱勛認為永續其實涵蓋了多元的層面,其實可以在日常生活中,透過各種小事來實踐永續理念。他很開心看到台灣有這樣一間充滿多元商品的永續百貨,讓更多人能夠輕鬆在日常生活中實現永續。大霈過去因為主持旅遊節目《水下三十米》,親眼看到全球水域的共同問題—垃圾無國界,讓她深受震撼,也啟發她開始親身投入環保的行動。這幾年來她號召舉辦了多場淨灘、淨海活動,撿起了超過5公噸的海中廢物,也創立了無塑手工皂品牌「PiOTOPIA」,希望透過產品實踐並推廣「無塑生活」的理念。平常她也會自備餐具和環保杯,在能力所及範圍內也盡量無肉飲食,盡自己的一份力為地球減碳。她坦言:「我始終相信,永續不必是困難的事情,只要多一點思考,用正確的方式消費,就是給地球最好的支持。」上個月才在世界拳擊總會年終賽為台灣奪下金牌的拳擊女將黃筱雯表示:「身為來自單親家庭、隔代教養的孩子,我在國中陰錯陽差加入了拳擊班,靠著教練的支持與自己的努力,一步步逆轉命運,走到今天,成為一名拳擊選手。Story Wear長期與社福單位及家扶中心合作,致力於幫助弱勢家庭,這樣的理念讓我深有共鳴。希望透過今天的活動,和大家一起發揮正能量,為社會傳遞更多溫暖與希望。」House of Story Wear負責人劉忠祐深信,永續環保不該是遙不可及的理想,而應是一種人人都能實踐的生活方式。此次匯聚超過20家國內外知名永續品牌,以「倡導有意識的生活態度、提供優質的永續購物選擇、為地球延續生命」的核心理念,致力將永續環保融入日常生活,提供從頭到腳的全方位永續時尚選擇;也希望透過這個空間啟發並且教育消費者,讓永續理念在每個人的心中萌芽。共同創辦人陳冠百,同時也是台灣第一個零廢時尚品牌Story Wear的創辦人也表示:「提供消費者最永續便利的服務,消費者就願意嘗試永續體驗,讓消費改變世界,便成為永續時尚百貨的靈感。」他強調:「想要和需要是截然不同的,消費意識改變,對整個環境就會有很大的幫助。」House of Story Wear地址在台北市大同區西寧北路65-67號,營業時間為每週二至週日11:00-19:00(每週一公休),詳細介紹可以上官方網站:https://www.houseofstorywear.com/ 查詢。