第97屆奧斯卡頒獎典禮預定於2025年3月舉行，美國影藝學院在18日公布最佳國際影片15強名單，其中包括票房、口碑俱佳的泰國電影《金孫爆富攻略》（How to Make Millions Before Grandma Dies），這也是泰國電影首度躋身奧斯卡榮耀，成為影壇矚目焦點。
美國影藝學院針對「最佳國際影片」獎項，已將85部參賽電影篩選為15部候選名單，這些作品將進入下一輪投票，最終將選出獲得奧斯卡提名的片單。
自1984年首次參賽以來，泰國在過去40年間共提報了24部電影，但始終無緣15強。本次由泰國選送的《金孫爆富攻略》（How to Make Millions Before Grandma Dies）不僅在泰國開出逾4億泰銖、亞洲票房飆破10億泰銖的好成績，更成為泰國史上第一部成功進入奧斯卡15強的電影。泰國媒體激動形容：「這是泰國最接近奧斯卡的一刻。」
《金孫爆富攻略》劇情描述主角小安看見堂妹小梅因細心照顧阿公，在阿公過世後繼承價值千萬的房產，小安也想如法炮製，決定專心照顧罹癌的阿嬤。雖然小安一開始陪伴阿嬤是別有用心，但祖孫兩人在朝夕相處後，感情越來越好，小安在不知不覺中成長，看到了阿嬤對家人的愛、包容與付出，小安不僅改變了與家人的關係，也成為一個更好的自己。
此外，其他入圍15強的作品則包括伊朗名導穆罕默德·拉素羅夫（Mohammad Rasoulof）的《一念菩提》（The Seed of the Sacred Fig），木村拓哉之女木村光希參演的冰島電影《心動50年》（Touch），以及法國電影《埃米莉亞佩雷斯》（（Emilia Pérez））等。
【奧斯卡國際電影15強名單】如下：
丹麥《拿針的女孩》（The Girl with the Needle）
巴西《我還在這裡》（I'm Still Here）
巴勒斯坦《從零開始：加沙不為人知的故事》（From Ground Zero）
加拿大《共同的語言》（Universal Language）
冰島《心動50年》（Touch）
拉脫維亞《喵的奇幻漂流》（Flow）
英國《桑托什》（Santosh）
捷克《海浪》（Waves）
法國《埃米莉亞佩雷斯》（Emilia Pérez）
德國《一念菩提》（The Seed of the Sacred Fig）
愛爾蘭，《膝蓋骨樂團》（Ireland, Kneecap）
義大利《沒有煙硝的山村》（Vermiglio）
挪威《阿曼德》（Armand）
塞內加爾《達荷美：祖靈回家》（Dahomey）
泰國《金孫爆富攻略》（How to Make Millions Before Grandma Dies）
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自1984年首次參賽以來，泰國在過去40年間共提報了24部電影，但始終無緣15強。本次由泰國選送的《金孫爆富攻略》（How to Make Millions Before Grandma Dies）不僅在泰國開出逾4億泰銖、亞洲票房飆破10億泰銖的好成績，更成為泰國史上第一部成功進入奧斯卡15強的電影。泰國媒體激動形容：「這是泰國最接近奧斯卡的一刻。」
《金孫爆富攻略》劇情描述主角小安看見堂妹小梅因細心照顧阿公，在阿公過世後繼承價值千萬的房產，小安也想如法炮製，決定專心照顧罹癌的阿嬤。雖然小安一開始陪伴阿嬤是別有用心，但祖孫兩人在朝夕相處後，感情越來越好，小安在不知不覺中成長，看到了阿嬤對家人的愛、包容與付出，小安不僅改變了與家人的關係，也成為一個更好的自己。
此外，其他入圍15強的作品則包括伊朗名導穆罕默德·拉素羅夫（Mohammad Rasoulof）的《一念菩提》（The Seed of the Sacred Fig），木村拓哉之女木村光希參演的冰島電影《心動50年》（Touch），以及法國電影《埃米莉亞佩雷斯》（（Emilia Pérez））等。
【奧斯卡國際電影15強名單】如下：
丹麥《拿針的女孩》（The Girl with the Needle）
巴西《我還在這裡》（I'm Still Here）
巴勒斯坦《從零開始：加沙不為人知的故事》（From Ground Zero）
加拿大《共同的語言》（Universal Language）
冰島《心動50年》（Touch）
拉脫維亞《喵的奇幻漂流》（Flow）
英國《桑托什》（Santosh）
捷克《海浪》（Waves）
法國《埃米莉亞佩雷斯》（Emilia Pérez）
德國《一念菩提》（The Seed of the Sacred Fig）
愛爾蘭，《膝蓋骨樂團》（Ireland, Kneecap）
義大利《沒有煙硝的山村》（Vermiglio）
挪威《阿曼德》（Armand）
塞內加爾《達荷美：祖靈回家》（Dahomey）
泰國《金孫爆富攻略》（How to Make Millions Before Grandma Dies）