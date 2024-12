我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《金孫爆富攻略》男主角Billkin及飾演阿嬤的素人演員Usha Seamkhum。(圖/翻攝自Billkin IG)

第97屆奧斯卡頒獎典禮預定於2025年3月舉行,美國影藝學院在18日公布最佳國際影片15強名單,其中包括票房、口碑俱佳的泰國電影《金孫爆富攻略》(How to Make Millions Before Grandma Dies),這也是泰國電影首度躋身奧斯卡榮耀,成為影壇矚目焦點。美國影藝學院針對「最佳國際影片」獎項,已將85部參賽電影篩選為15部候選名單,這些作品將進入下一輪投票,最終將選出獲得奧斯卡提名的片單。自1984年首次參賽以來,泰國在過去40年間共提報了24部電影,但始終無緣15強。本次由泰國選送的《金孫爆富攻略》(How to Make Millions Before Grandma Dies)不僅在泰國開出逾4億泰銖、亞洲票房飆破10億泰銖的好成績,更成為泰國史上第一部成功進入奧斯卡15強的電影。泰國媒體激動形容:「這是泰國最接近奧斯卡的一刻。」《金孫爆富攻略》劇情描述主角小安看見堂妹小梅因細心照顧阿公,在阿公過世後繼承價值千萬的房產,小安也想如法炮製,決定專心照顧罹癌的阿嬤。雖然小安一開始陪伴阿嬤是別有用心,但祖孫兩人在朝夕相處後,感情越來越好,小安在不知不覺中成長,看到了阿嬤對家人的愛、包容與付出,小安不僅改變了與家人的關係,也成為一個更好的自己。此外,其他入圍15強的作品則包括伊朗名導穆罕默德·拉素羅夫(Mohammad Rasoulof)的《一念菩提》(The Seed of the Sacred Fig),木村拓哉之女木村光希參演的冰島電影《心動50年》(Touch),以及法國電影《埃米莉亞佩雷斯》((Emilia Pérez))等。【奧斯卡國際電影15強名單】如下:丹麥《拿針的女孩》(The Girl with the Needle)巴西《我還在這裡》(I'm Still Here)巴勒斯坦《從零開始:加沙不為人知的故事》(From Ground Zero)加拿大《共同的語言》(Universal Language)冰島《心動50年》(Touch)拉脫維亞《喵的奇幻漂流》(Flow)英國《桑托什》(Santosh)捷克《海浪》(Waves)法國《埃米莉亞佩雷斯》(Emilia Pérez)德國《一念菩提》(The Seed of the Sacred Fig)愛爾蘭,《膝蓋骨樂團》(Ireland, Kneecap)義大利《沒有煙硝的山村》(Vermiglio)挪威《阿曼德》(Armand)塞內加爾《達荷美:祖靈回家》(Dahomey)泰國《金孫爆富攻略》(How to Make Millions Before Grandma Dies)