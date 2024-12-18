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▲《金孫爆富攻略》男主角Billkin及飾演阿嬤的素人演員Usha Seamkhum。（圖／翻攝自Billkin IG）

第97屆奧斯卡頒獎典禮預定於2025年3月舉行，美國影藝學院在18日公布最佳國際影片15強名單，其中包括票房、口碑俱佳的泰國電影《金孫爆富攻略》（How to Make Millions Before Grandma Dies），這也是泰國電影首度躋身奧斯卡榮耀，成為影壇矚目焦點。美國影藝學院針對「最佳國際影片」獎項，已將85部參賽電影篩選為15部候選名單，這些作品將進入下一輪投票，最終將選出獲得奧斯卡提名的片單。自1984年首次參賽以來，泰國在過去40年間共提報了24部電影，但始終無緣15強。本次由泰國選送的《金孫爆富攻略》（How to Make Millions Before Grandma Dies）不僅在泰國開出逾4億泰銖、亞洲票房飆破10億泰銖的好成績，更成為泰國史上第一部成功進入奧斯卡15強的電影。泰國媒體激動形容：「這是泰國最接近奧斯卡的一刻。」《金孫爆富攻略》劇情描述主角小安看見堂妹小梅因細心照顧阿公，在阿公過世後繼承價值千萬的房產，小安也想如法炮製，決定專心照顧罹癌的阿嬤。雖然小安一開始陪伴阿嬤是別有用心，但祖孫兩人在朝夕相處後，感情越來越好，小安在不知不覺中成長，看到了阿嬤對家人的愛、包容與付出，小安不僅改變了與家人的關係，也成為一個更好的自己。此外，其他入圍15強的作品則包括伊朗名導穆罕默德·拉素羅夫（Mohammad Rasoulof）的《一念菩提》（The Seed of the Sacred Fig），木村拓哉之女木村光希參演的冰島電影《心動50年》（Touch），以及法國電影《埃米莉亞佩雷斯》（（Emilia Pérez））等。【奧斯卡國際電影15強名單】如下：丹麥《拿針的女孩》（The Girl with the Needle）巴西《我還在這裡》（I'm Still Here）巴勒斯坦《從零開始：加沙不為人知的故事》（From Ground Zero）加拿大《共同的語言》（Universal Language）冰島《心動50年》（Touch）拉脫維亞《喵的奇幻漂流》（Flow）英國《桑托什》（Santosh）捷克《海浪》（Waves）法國《埃米莉亞佩雷斯》（Emilia Pérez）德國《一念菩提》（The Seed of the Sacred Fig）愛爾蘭，《膝蓋骨樂團》（Ireland, Kneecap）義大利《沒有煙硝的山村》（Vermiglio）挪威《阿曼德》（Armand）塞內加爾《達荷美：祖靈回家》（Dahomey）泰國《金孫爆富攻略》（How to Make Millions Before Grandma Dies）