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民眾黨主席柯文哲涉案收押禁見，有消息傳出，柯文哲的委任律師16日向台北地方法院聲請解除柯文哲的「禁止通信令」，媒體進一步揭露，柯文哲聲請解除禁見的原因，是因為他希望辭去黨主席一職，盼以合法方式送出訊息。對此，資深媒體人黃揚明列出近期民眾黨民調變化，直言「對民眾黨而言，這個冬天肯定比寒流來襲更冷上百倍。」黃揚明在臉書發文指出，TVBS民調中心最近一個月陸續公布的六都市長滿意度民調，其中政黨交叉分析表的今年1～2月、11～12月民眾黨六都政黨支持度數據對比分別為台北市：18％→8％、新北市：15％→9％、桃園市：19％→8％、台中市：17％→8％、台南市：15％→5％、高雄市：13％→5％。而TVBS民調中心再前一波的六都民眾黨支持度是在去2023年的3月間陸續完成，當時台北市12％、新北市8％、桃園市9％、台中市8％、台南市6％、高雄市7％。而柯文哲正式宣布參選總統則是在去年5月20日。只有「腰斬」兩個字可以充分形容此民調趨勢，猶如「一朝回到（柯P）參選前」。黃揚明表示，對民眾黨而言，要說此時已是谷底，恐怕還言之過早，畢竟柯文哲相關司法案件尚未被起訴，到底還有多少案情細節會隨著起訴被揭露，都還是未知數。不過，對一個才5歲的第三勢力政黨，從今年初的高峰到今年底的低谷，猶如雲霄飛車一般。黃揚明提到，可以觀察到的另一個趨勢是，藍綠的支持度並沒有因民眾黨的崩跌明顯增加，表態中立的民眾卻大幅增加，也就表示多數民眾黨支持者轉趨觀望。就下一場2026選戰布局來看，民眾黨完全沒有樂觀的本錢，縣市長能守住現有版圖（新竹市、金門縣）已是萬幸，兩者都守不住是合理推論；議員部分只求席次能穩定成長，過去那些「N＋1」的規劃，都成海市蜃樓。甚至，可能因政治獻金爛帳案糾纏，發生募款困難等窘況。黃揚明說，柯文哲何時起訴？辭職與否？黨內如何處理後續狀況，肯定會是未來幾週的新聞熱點，但民眾黨與柯文哲之間的共生關係，現在才是考驗的起點。