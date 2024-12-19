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我國向美採購的首批38輛M1A2T戰車日前抵台，由於美方早已於2004年停產M1A2戰車，因而有立委質疑，我國所買的M1A2T是否為降規的翻修車。對此，國防部長顧立雄今日澄清表示，M1A2T並非翻修車，車上針對台灣作戰環境使用的客製化設備都是新的。立法院外交及國防委員會昨日與今日審查國防部預算，昨日審查陸軍預算時，國民黨立委馬文君質疑，陸軍採購的是M1A2T是否為「翻新車」，射控模組是否降規為類比式，砲塔尾部的加掛的「輔助冷卻暨電源系統」(ACPS)是否有防護力疑慮？陸軍參謀長陳建義說明指出，M1A2T戰車內部的射控及引擎都是全新的，車體結構經美國評估可使用到2040年，因此並非「翻新車」；美方針對不同國家，有不同的客製化，射控模組則是基於我國使用習慣而改為按鈕式，美軍為觸控式，但皆為全數位式的射控模組。陳建義表示，戰車引擎發動會有很大的聲音，如果車輛要維持持續觀瞄的電力，如果只靠它6顆電瓶，耗電率是很快的。(ACPS)是外部電力，在戰車沒有發動的情況下，它可以在靜默的狀況下持續觀瞄。顧立雄今日受訪表示，M1A2T戰車絕不是翻修車，針對台灣作戰環境做了客製化修正，這些設備都是新的，也符合跟其他現役的版本都是相同。