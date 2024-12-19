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民進黨立委昨佔領立院內政委員會主席台，抗議國民黨將《選罷法》提高罷免門檻案3分鐘通過，其中綠委王義川因沒水喝，痛罵議事人員，遭外界批評為「巨嬰」。對此，王義川的死對頭、民眾黨立委黃國昌今（19）日僅以14字冷言回應，沒有多做評論。黃國昌今在民眾黨立院黨團記者會中，被問到王義川昨天在內政委員會混戰中砲轟：「議事人員呢？現在連喝一杯水都不會倒，搞什麼東西，韓國瑜搞什麼東西，亂七八糟。」一事時，僅說：「議事人員很辛苦啊，要喝水自己去倒。」表情冷漠。不過，談到明天立院院會將《選罷法》罷免連署程序加嚴的修正案時，他則砲口對準綠委蔡易餘，痛批蔡易餘公然在國會放假消息。黃國昌說，蔡易餘聲稱明天院會要處理「罷免門檻調高」，但這個修正案已被送朝野協商，進入1個月冷凍期。蔡易餘刻意混淆視聽、製造對立，作為令人不齒。黃國昌強調，針對《選罷法》修法，民眾黨團已經多次說明立場，就是不支持罷免門檻調高、但支持加嚴罷免連署程序。因此，明天院會處理連署加嚴的修正案，黨團成員會投下贊成票，「團進團出」。