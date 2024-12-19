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民眾黨主席柯文哲的律師近日向法院聲請解除禁見，理由稱是要以合法管道向黨內精確傳遞請辭黨主席的個人意向，黨內並傳出，柯文哲此舉還有意指定立委黃國昌接代理主席。黃國昌今（19）日對此重申，全黨上下一致支持柯文哲；至於聲請解除禁見相關細節，「我們沒有被檢察官經營到」、「沒法進一步評論」。黃國昌今在黨團記者會中回應時事，針對柯文哲聲請解除禁見，想請辭黨主席等情事，他酸說「因為本黨團不是某週刊」，沒有被檢察官跟法務部經營到，細節全然不知，無法評論。不過，黃國昌重申，現在最重要的事民進黨政府應該說清楚、講明白，司法到底是民進黨政府追殺政敵的工具，還是為民眾實現正義？至於黨內傳出，柯文哲聲請解除禁見，除了想請辭黨主席之外，也可能要指定黃國昌當代理主席？對此，黃國昌則重申，「台灣民眾黨主席是柯文哲，全黨上下都支持柯文哲主席」。他強調，現在最重要事情是在整個民進黨政府對柯文哲政治追殺的過程當中，黨檢媒一體的結構，「這傷害的不是只有黨主席柯文哲個人，傷害的是台灣全體國人」。